Quant de temps hauries de dedicar a entrenar si només fas esport el cap de setmana?

Foto: Freepik

La inactivitat física és un dels principals factors de risc de mortalitat per malalties no transmissibles. Les persones que no fan prou exercici presenten un risc de mortalitat d'un 20 per cent a un 30 per cent superior a les que són prou actives. Però el cert és que no tothom pot fer algun esport de manera contínua i gairebé diàriament com recomanen les societats mèdiques.

Les pautes recomanen almenys 150 minuts dactivitat física moderada a intensa per setmana per a la salut general. Tot i això, entre les persones que compleixen aquestes recomanacions, experimenten més beneficis els que fan exercici entre 20 i 30 minuts la majoria dels dies de la setmana que els que passen 5 o 6 dies sense fer res, però un o dos dies amb sessions dexercici més prolongades?

Investigadors de l'Hospital General de Massachusetts als EUA van descobrir fa temps que fer les quantitats setmanals recomanades d'activitat física pot reduir el risc d'una àmplia gamma d'afeccions, ara han analitzat si aquests beneficis són els mateixos si l'exercici es concentra en un o dos dies o es distribueix al llarg de la setmana.

La principal conclusió és que les persones a qui resulta difícil trobar temps per fer exercici durant la setmana laboral poden concentrar la seva activitat física moderada a vigorosa en un o dos dies de la setmana o el cap de setmana. I la segona és que, aquesta activitat física que ells defineixen el 'guerrer de cap de setmana', pot ajudar a protegir contra més de 264 malalties futures. Les pautes recomanen almenys 150 minuts dactivitat física moderada a intensa per setmana per a la salut general.

Els resultats, que es van publicar a ' Circulation ', assenyalen que si es concentren en un dia o dos també val. Per tant, si voleu tenir els mateixos beneficis que entrenant regularment (uns 20 a 30 minuts mínim cada setmana), els investigadors recomanen fer dues hores i mitja d'activitat de moderada a vigorosa en un dia o en dos, en cas de repartir-ho es recomana fer almenys la meitat del temps el primer dia.

"Aquí, mostrem els possibles beneficis de l´activitat física de cap de setmana per al risc no només de malalties cardiovasculars, com hem demostrat en el passat, sinó també de malalties futures que abasten tot l´espectre, des d´afeccions com la malaltia renal crònica fins a trastorns de l'estat d'ànim i més", afirma el coautor principal Shaan Khurshid, membre del cos docent del Centre Demoules per a Arítmies Cardíaques de l'Hospital General de Massachusetts.

"Se sap que l'activitat física afecta el risc de moltes malalties", assenyala Khurshid, que juntament amb el coautor principal Patrick Ellinor, cap interí de Cardiologia i codirector del Corrigan Minehan Heart Center a l'Hospital General de Massachusetts, i els seus col·legues van analitzar informació sobre 89.573 persones a l'estudi prospectiu UK Biobank.

Per a la investigació van fer servir acceleròmetres de canell que van registrar la seva activitat física total i el temps dedicat a diferents intensitats d'exercici durant una setmana. Els patrons dactivitat física dels participants es van classificar com a guerrers de cap de setmana, regulars o inactius, utilitzant el llindar basat en les pautes de 150 minuts per setmana dactivitat física moderada a vigorosa.

Entre els participants, el 33,7% eren inactius (menys de 150 minuts d'activitat física moderada a vigorosa per setmana), el 42,2% eren guerrers actius de cap de setmana (almenys 150 minuts amb almenys la meitat aconseguit a 1 o 2 dies) i el 24,0% eren actius regularment (almenys 150 minuts amb la major part de lexercici distribuït en diversos dies).

Després, l'equip va buscar associacions entre els patrons d'activitat física i la incidència de 678 afeccions a 16 tipus de malalties, incloses les de salut mental, digestives, neurològiques i altres categories. Les anàlisis dels investigadors van revelar que els patrons d'activitat física regular i cap de setmana s'associaven amb riscos substancialment menors de més de 200 malalties en comparació amb la inactivitat.

Les associacions van ser més fortes per a les malalties cardiometabòliques com la hipertensió (riscos 23% i 28% menors durant una mitjana de 6 anys amb el cap de cap de setmana i l'exercici regular, respectivament) i la diabetis (riscos 43% i 46% menors, respectivament). Tot i això, les associacions també van abastar totes les categories de malalties analitzades. "Les nostres troballes van ser consistents en moltes definicions diferents d'activitat del 'guerrer de cap de setmana', així com en altres llindars utilitzats per categoritzar les persones com a actives", afirma Khurshid.

Els resultats suggereixen que l‟activitat física és beneficiosa en general per reduir el risc de malalties futures, especialment malalties cardiometabòliques. "Com que sembla que hi ha beneficis similars per a l'activitat física de cap de setmana en comparació amb l'activitat regular, és possible que el que més importi sigui el volum total d'activitat, més que el patró", afegeix Khurshid.

"Es justifiquen futures intervencions que provin l'eficàcia de l'activitat concentrada per millorar la salut pública, i cal encoratjar els pacients a participar en una activitat física que compleixi amb les pautes recomanades utilitzant qualsevol patró que pugui funcionar millor per a ells", afegeix.