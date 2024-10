T'estàs rentant malament les dents sense saber-ho?

Tot i que l'acte de raspallar-se les dents ha de ser a mida per a cada persona, segons les característiques de la boca, hi ha indicacions que són generals i comunes per a tothom.

No per raspallar-nos més vegades o per estrènyer més el raspall de dents tindrem una boca més sana i neta. Moltes vegades és fins i tot contraproduent, ja que les genives es poden retreure com a conseqüència d'un raspallat agressiu.

El que és fonamental és tenir una bona tècnica raspallat. D'aquesta manera, només caldrà raspallar-nos les dents dues vegades al dia durant almenys un parell de minuts.



Hem d'esbandir-nos la boca amb aigua abans de començar, per eliminar les grans restes de menjar i neutralitzar l'acidesa d'alguns aliments que podrien afeblir l'esmalt i fer-ho molt vulnerable al raspallat.

LES DENTS ES RASPALLEN EN SEC I NO ES MULLA EL RASPALL AMB AIGUA NI DESPRÉS DEL RASPALLAT S'ENJUAGA LA BOCA



Les dents s'han de raspallar en sec o amb un dentifrici i mai no s'ha de mullar el raspall amb aigua , ja que les truges perden la seva eficàcia. El que realment neteja la nostra boca és el raspall, en sec , que actua com una escombra per eliminar els bacteris. La pasta de dents només aporta beneficis addicionals com el fluor que fa que les nostres dents siguin més resistents a la càries.

Hem d'intentar no deixar cap racó sense raspallar, com per exemple la llengua, la qual és fonamental raspallar de dins cap a fora, ja que és allà on hi ha un major nombre de bacteris. Lús del fil dental és bàsic per netejar els espais interdentals. La recomanació és que es faci aquest tipus de neteja, almenys una vegada al dia.



Després del raspallat de les dents, no ens hem d'esbandir la boca . Si uses pasta de dents, has de deixar-la actuar durant almenys mitja hora perquè els seus beneficis tinguin efecte , cosa que serà impossible si ens esbandim la boca immediatament després del raspallat. Sí que podem fer servir un col·lutori com a esbandida, esperant després mitja hora abans de prendre cap líquid.

T'estaves rentant les dents bé o has notat algun error?

