Sanitat posa punt i final a les cigarretes electròniques d'un sol ús

El secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla , ha anunciat aquest dilluns que en les properes setmanes es presentarà l'esborrany de modificació del Reial decret 579/2017, el qual inclourà la prohibició de les cigarretes electròniques d'un sol ús i els seus saboritzants. La declaració va ser realitzada durant una trobada informativa organitzada per Nueva Economía Fórum a Madrid, en què va estar present la ministra de Sanitat, Mónica García.

Padilla va assenyalar que les cigarretes electròniques no només són perjudicials per a la salut, sinó que també tenen un impacte ambiental negatiu. En aquest sentit, el nou decret buscarà restringir tant la venda com l'ús d'aromatitzants i saboritzants en aquests productes. A més, s'introduirà l'obligació d'empaquetar les cigarretes a envasos genèrics, una mesura destinada a reduir l'atractiu d'aquests productes, especialment entre els joves.

El secretari d'Estat va destacar que les cigarretes electròniques són una porta d'entrada al tabaquisme, especialment entre els adolescents, cosa que subratlla la necessitat d'una regulació més estricta. Pel que fa a la salut pública, Padilla va esmentar que el govern té en marxa tres grans transformacions: la Llei d'Estratègia de Salut Pública aprovada el 2022, la creació d'una xarxa de vigilància en salut pública, i la futura Agència Estatal de Salut Pública, la aprovació està propera.

Pel que fa al consum d'alcohol i tabac, Padilla va avançar que l'avantprojecte de llei per a la prevenció del consum d'alcohol en menors podria ser aprovat abans de finalitzar l'any. Així mateix, s'estan reforçant les polítiques de salut pública relacionades amb el canvi climàtic i la prevenció del tabaquisme. Gràcies a les modificacions recents en aquestes àrees, s'ha aconseguit reduir més de mil el nombre de morts anuals atribuïbles al tabac.

Finalment, Padilla ha assenyalat que el Pla Integral de Prevenció i Control del Tabaquisme ha comptat amb un ampli consens entre les comunitats autònomes, cosa que reforça la seva efectivitat en la lluita contra aquest problema de salut pública.