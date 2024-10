Un brot d'un virus amb una mortalitat del 88% posa en alerta la comunitat internacional

Fotomuntatge del virus de Marburg amb el planeta Terra - Canva Pro

Alerta internacional per un virus amb una gran taxa de mortalitat. Sis persones han mort a causa d'un brot del virus de Marburg a Rwanda, va anunciar el ministre de Salut. Sabin Nsanzimana va dir que la majoria de les víctimes eren treballadors sanitaris en una unitat de cures intensives d'un hospital.

S'han identificat vint casos des que es va confirmar el brot divendres.

El virus de Marburg, amb una taxa de mortalitat de fins al 88%, pertany a la mateixa família de virus que l'Ebola. Es transmet als humans a través de ratpenats frugívors i després a través del contacte amb fluids corporals de persones infectades.

Els símptomes inclouen febre, dolors musculars, diarrea, vòmits i, en alguns casos, mort per pèrdua extrema de sang.

No hi ha tractaments específics ni una vacuna per al virus, però s'estan desenvolupant una varietat de productes sanguinis, medicaments i teràpies immunològiques, segons l'Organització Mundial de la Salut.

Ruanda diu que està intensificant el rastreig de contactes, la vigilància i les proves per ajudar a contenir la propagació.

El ministre de Salut va dir que les autoritats estaven rastrejant unes 300 persones que havien estat en contacte amb individus afectats pel virus de Marburg.

Va instar les persones a evitar el contacte físic per ajudar a frenar la propagació.

Les autoritats han aconsellat prèviament al públic que es mantingui alerta, es renti les mans amb aigua neta i sabó o desinfectant i denunciï tots els casos sospitosos.

La majoria dels casos notificats es van produir a la capital, Kigali.

L'ambaixada dels Estats Units a la ciutat ha recomanat als seus empleats que treballin de manera remota durant la setmana que ve.

Aquesta és la primera vegada que es confirma el virus de Marburg a Rwanda.

La veïna Tanzània va informar d'un brot el 2023, mentre que tres persones van morir a Uganda el 2017.

Com es contagia el virus de Marburg?

Les persones s'infecten inicialment amb el virus de Marburg quan entren en contacte directe amb ratpenats Rousettus , un tipus de ratpenat frugívor que sol trobar-se en mines o coves i pot ser portador del virus de Marburg.

Entre els humans, el virus es transmet principalment per contacte amb els líquids corporals de persones infectades. Es pot propagar per contacte directe amb líquids corporals (sang, femta, vòmits, saliva, orina, suor, llet materna, semen, fluids de l'embaràs) de persones infectades o mortes per causa de la malaltia, o per contacte amb superfícies o materials contaminats amb aquests líquids. La malaltia no es propaga a l'aire.

El virus sol encomanar-se a un familiar oa un treballador de la salut local que ha atès algú malalt o mort per la malaltia sense portar l'equip de protecció adequat.

Les persones són infeccioses mentre el virus segueixi present a la seva sang. Això significa que els pacients han de seguir el tractament en un establiment de salut especialitzat i esperar que les proves de laboratori determinin quan poden tornar a casa sense perill.