Situació crítica a l'Hospital Vall d'Hebron: col·lapsen les urgències i els passadissos s'omplen de pacients

El Sindicat d'Infermeria SATSE Vall d'Hebron torna a exigir la reobertura immediata de les unitats tancades durant l'estiu, com a resposta al col·lapse que es viu actualment a les urgències de l'Hospital. Segons el sindicat, les urgències generals estan saturades, amb passadissos plens de pacients esperant ser traslladats a planta, i ara també s'hi afegeix el col·lapse a les urgències de traumatologia.

SATSE assenyala tres factors que expliquen aquesta situació: en primer lloc , la no reobertura de les unitats tancades a l'estiu , fet que impedeix derivar pacients a planta; en segon lloc, l'increment de casos de COVID i, finalment, en el cas de les urgències de traumatologia, la tornada de vacances, que ha augmentat el nombre d'accidents de trànsit. Aquest darrer fenomen s'explica per l'increment de la mobilitat amb la reactivació de la circulació de cotxes, bicicletes i patinets elèctrics, així com les sortides de cap de setmana, que es mantenen en un moment de bon temps. "No és una novetat d'aquest any", subratlla SATSE Vall d'Hebron, "i s'hauria d'haver reobert les unitats per evitar aquest col·lapse."

Advertiments reiterats

Fa mesos que el Sindicat d'Infermeria adverteix que la no renovació de personal i el tancament d'unitats durant l'estiu col·lapsaria l'hospital i afectaria negativament la qualitat assistencial. A més, la situació actual no només repercuteix en l'atenció sanitària, sinó també en la privadesa i la dignitat dels pacients, que en molts casos estan sent atesos en passadissos i espais sense mampares, en condicions indignes.

Una situació que, apunten des del Sindicat, provoca malestar entre pacients i acompanyants , potenciant les agressions. “Cap situació justifica una agressió, però cal tenir en compte que les persones agressives es veuen potenciades per la tensió que es viu esperant un passadís” apuntin els delegats. SATSE Vall d'Hebron també denuncia l'escassedat de personal de seguretat i expliquen que aquest centre només compta amb quatre vigilants de seguretat.

SATSE Vall d'Hebron reclama mesures immediates per revertir aquesta situació i garantir una atenció sanitària de qualitat i respectuosa amb els drets de les persones usuàries del sistema de salut.