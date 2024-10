Creen un mètode que prediu el risc de morir analitzant cèl·lules de la boca

Foto: Freepik

No tots envellim al mateix ritme. Però, si bé alguns supercentenaris poden envellir excepcionalment lent pel fet que van guanyar el premi gros de la genètica, se sap que una gran quantitat de factors conductuals i d'estil de vida acceleren l'envelliment, inclosos l'estrès, la manca de son, la dolenta nutrició, tabaquisme i alcohol.

Atès que aquests efectes ambientals queden impresos al nostre genoma en forma de marques epigenètiques, és possible quantificar l'envelliment molecular caracteritzant l'epigenoma en llocs genòmics de pronòstic, segons recull un nou article de Fronters in Aging. A la darrera dècada, els científics han desenvolupat diversos d'aquests "rellotges epigenètics" , calibrats en funció de l'edat cronològica i de diversos factors d'estil de vida en un gran nombre de persones.

La majoria se centraven en la metilació de l'ADN en les cèl·lules sanguínies, cosa que fa que la recollida de mostres sigui onerosa i estressant per al pacient. Però a principis d'aquest any, científics dels EUA van desenvolupar un rellotge de segona generació, anomenat CheekAge , que es basa en dades de metilació en cèl·lules fàcils de recollir de l'interior de les galtes.

Ara, l'equip ha demostrat per primera vegada que CheekAge pot predir amb precisió el risc de mortalitat, fins i tot si s'utilitzen com a entrada dades epigenètiques d'un altre teixit. "També demostrem que els llocs de metilació específics són especialment importants per a aquesta correlació, revelant vincles potencials entre gens i processos específics i la mortalitat humana capturada pel nostre rellotge", apunta Maxim Shokhirev, primer autor de l'estudi i director de Biologia Computacional i Ciència de Dades a l'empresa Tally Health a Nova York (Estats Units).

CheekAge va ser desenvolupat o "entrenat" correlacionant la fracció de metilació en aproximadament 200.000 llocs amb una puntuació general de salut i estil de vida, cosa que reflecteix presumptes diferències en l'envelliment fisiològic. En aquest estudi, Shokhirev i els seus col·legues van utilitzar la programació estadística per veure què tan bé predia la mortalitat per qualsevol causa en 1.513 dones i homes, nascuts el 1921 i 1936 i seguits durant tota la seva vida pel programa Lothian Birth Cohorts (LBC) de la Universitat d'Edimburg (Regne Unit).

Un dels objectius de l'LBC era vincular les diferències a l'envelliment cognitiu amb l'estil de vida i els factors psicosocials i les dades biomèdiques, genètiques, epigenètiques i d'imatges cerebrals. Cada tres anys, es va mesurar el metiloma dels voluntaris a les cèl·lules sanguínies en aproximadament 450.000 llocs de metilació de l'ADN. L'últim punt temporal de metilació disponible es va fer servir juntament amb l'estat de mortalitat per calcular CheekAge i la seva associació amb el risc de mortalitat. Les dades sobre mortalitat s'havien obtingut del Registre Central del Servei Nacional de Salut d'Escòcia.

Els resultats mostren que CheekAge està significativament associat amb la mortalitat en un conjunt de dades longitudinals i supera els rellotges de primera generació entrenats en conjunts de dades que contenen dades de sang, segons els autors. En concret, per cada augment d'una sola desviació estàndard a CheekAge, el quocient de risc de mortalitat per totes les causes va augmentar un 21%. Això significa que CheekAge està fortament associat amb el risc de mortalitat en adults grans.

"El fet que el nostre rellotge epigenètic entrenat en cèl·lules de la galta predigui la mortalitat en mesurar el metiloma a les cèl·lules sanguínies suggereix que hi ha senyals de mortalitat comuns en tots els teixits", argumenta Xokhirev. "Això implica que un simple hisopat bucal no invasiu pot ser una alternativa valuosa per estudiar i rastrejar la biologia de l'envelliment".

Els investigadors van analitzar amb més detall els llocs de metilació que estaven més fortament associats amb la mortalitat. Els gens situats al voltant oa prop d'aquests llocs són potencials candidats per afectar l'esperança de vida o el risc de malalties relacionades amb l'edat.

Per exemple, el gen PDZRN4, un possible supressor tumoral, i ALPK2, un gen implicat en el càncer i salut cardíaca en models animals. Altres gens que es van destacar havien estat implicats prèviament en el desenvolupament del càncer, l'osteoporosi, la inflamació i la síndrome metabòlica.