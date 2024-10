Lluïsa Garcia, anomenada degana del Consell d'Infermeres de Catalunya

Garcia, en una imatge recent. Foto: CCIIC

Lluïsa Garcia és des d'aquest dimarts 1 d'octubre, la degana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC). Continuant amb el principi d'alternança que regeix al capdavant de la corporació que representa els interessos professionals de les gairebé 50.000 infermeres que exerceixen a Catalunya, la presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Girona (COIGI) relleva Glòria Jodar (COIB), que acaba un mandat que ocupava des de 2022.

Amb el nomenament, el Consell Plenari del CCIIC estarà presidit per la mateixa Lluïsa Garcia i tindrà la llevadora Yolanda Garza Recio (COIB) com a vicedegana. Miquel Àngel Calderó Solé (COILL) roman com a secretari; i Estrella Martínez Segura (CODITA), exdegana i fins a la data vicedegana, passarà a ser la tresorera de la corporació. Completen el Plenari, els consellers designats per cadascun dels quatre col·legis: COIB Barcelona (Borja Manzanares Zaldívar, president i conseller nat; Mercedes Guerrero Martínez, Raquel Rey Villar, Lluís Serrat Andreu i Eva Gausachs Cucala), CODITA Tarragona (M. Lluïsa Brull Gisbert, presidenta i consellera nada; i Gerard Mora López), COIGI Girona (Àngela Vilà Vendrell i Elena Gil Batlle) i COILL Lleida (Mercè Porté Llotge, presidenta i consellera nada; i Mercè Folguera Arnau).

El seu perfil

Diplomada en Infermeria per la Universitat de Girona (1983-1986), té estudis de Màster en Ciències Infermeres, opció pràctica avançada, per la Universitat de Montreal (Canadà, 2007) i Diploma d'Estudis Avançats (DEA) per la Universitat d'Alacant (2010).

Va iniciar la seva carrera professional a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on actualment treballa i ha ocupat diversos càrrecs. Durant els seus primers anys, fins al 2005, va ser supervisora d'Hospitalització en diversos serveis. Posteriorment, s'incorpora a la Unitat d'Insuficiència Cardíaca (UIC) com a infermera i, a partir de l'any 2011, compagina aquesta activitat amb la coordinació de la Unitat de Continuïtat Assistencial (UCA) del mateix hospital.

A més, entre el 1994 i el 2003, va combinar la pràctica assistencial amb la docència, sent professora associada de l'Escola Universitària d'Infermeria de Girona (actual Facultat d'Infermeria de la Universitat de Girona).

Des de juny del 2022 és presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Girona (COIGI) i membre actiu de la Comissió de Recerca de l'entitat. Anteriorment, fins a l'octubre de 2022, fou representant al Grup de Treball d'Insuficiència Cardíaca de l'Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC).