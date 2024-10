Entre el 60 i el 80% de nens hospitalitzats per grip no tenen problemes de salut previs

Foto: EuropaPress, CanvaPro de cottonbro studio

Entre el 60 i el 80% de nens hospitalitzats per grip no té problemes de salut previs, ha advertit el responsable científic i de vigilància virològica del Centre Nacional de Grip de Valladolid, Iván Sanz, que ha recordat la importància que té per això vacunar també als nens sans durant la presentació de la campanya 'Escola d'iripe', llançada aquest dimarts per AstraZeneca.

Segons dades aportades per l'especialista, cada any hi ha entre 4.000 i 6.000 hospitalitzacions en població pediàtrica per aquesta malaltia, de les quals aproximadament mil acaben a l'UCI. A més, al voltant del 20% d'hospitalitzats pot generar pneumònia i, un percentatge elevat, convulsions. Sanz ha assenyalat alhora que anualment moren entre 10 i 20 menors de 18 anys per aquesta causa.

" De la grip no ens recordem mai ", ha asseverat l'expert comparant l'atenció que se li dóna a la malaltia respecte a d'altres, com és el cas del meningococ. "Cal que els pares coneguin que el virus de la grip no és un 'catarrillo' i que pot portar els seus fills a l'hospital", ha alertat.

De fet, amb la tornada dels nens al col·legi es multipliquen els casos de grip, una malaltia que, en un any normal, afecta entre el 10 i el 20 per cent de la població mundial, provoca entre tres i cinc milions de casos greus i al voltant de 650.000 morts a tot el món.

Per aquest motiu, la campanya 'Escola de Grip', que s'emmarca a la iniciativa 'ABCD de la grip' d'AstraZeneca, recorda la importància de conèixer la grip i les seves mesures de prevenció, especialment a la població pediàtrica. A través d'un vídeo, els menors demostren que no només són capaços d'entendre sobre la grip, sinó també explicar com prevenir la malaltia i protegir els més vulnerables.

Els més petits solen ser els primers a emmalaltir durant els brots de grip, i les taxes d'incidència de grip més grans s'observen en el grup dels nens entre 0 i 4 anys, seguits dels menors de 15 anys. A més, els nens es consideren un factor fonamental a la cadena de transmissió de la grip perquè eliminen grans quantitats de virus durant més temps.

Així, durant la presentació de la campanya, els experts han posat èmfasi en la importància de protegir els més petits davant de la grip. En aquest context, han incidit en la importància de dur a terme gestos senzills com una higiene adequada, el rentat de mans i la distància interpersonal en algunes ocasions, que sumats al compliment del calendari de vacunació, poden ajudar a prevenir el contagi.

El director mèdic de l'Hospital Universitari Vithas Madrid La Miraculosa i president de la Societat de Pediatria de Madrid i Castella-la Manxa, Fernando Sánchez Perales, ha ressaltat que “la principal eina de prevenció que tenim davant de la grip és la vacunació universal”. En aquesta línia, ha fet referència a la campanya de vacunació en menors de cinc anys iniciada l'any passat, que va aconseguir una cobertura propera al 50%.

En aquest sentit, ha assenyalat que "a més de les famílies, hem de conscienciar els professionals"; en aquest àmbit l'expert ha indicat que creu que "falta força conscienciació". "Ara tenim vacunes davant de la grip molt eficaces, com la vacuna que s'administra per via intranasal", ha afegit Sánchez.

Preguntats per la possibilitat de la vacunació en farmàcies, Sánchez ha apuntat que "ara mateix, no ho veuria necessari" i que advocaria per implementar abans que aquesta mesura la vacunació als centres escolars. "El que volem és que la vacunació quedi dins l'àmbit sanitari", ha afegit.

Per part seva, Sanz ha indicat que la pandèmia de Covid-19 va incrementar la taxa de vacunació de grip en majors de 65 anys, dones embarassades i personal sanitari. Tot i això, ha matisat que, en l'actualitat, una vegada que ha baixat la Covid, aquestes taxes de vacunació també han baixat.

"Tot el que puguem fer per prevenir la grip és benvingut. Per descomptat, vacunació, el rentat de mans i autoaïllar-se davant l'aparició de símptomes de grip són mesures eficaces i les hem de posar en marxa. Hem de ser conscients que un nen, pel fet d'estar sa, no està exempt d'arribar a patir complicacions a causa de la grip", ha dit Iván Sanz.