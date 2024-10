Sabies que podies estar inflamat? 8 consells per deixar d'estar-ho

Una dona amb símptomes d?estar inflamada. Foto: iStock

S'ha normalitzat, per exemple, que ens faci mal el cap molt freqüentment, o que les dones presentin dolor menstrual amb regularitat; però no, això no hauria de ser així. Tots dos són signes d'inflamació, segons explica la doctora en Medicina i Salut Pública i dietista-nutricionista Gabriela Pocoví; un fenomen que sembla que està de moda i, segons denuncia aquesta experta, “el 85% de la població està inflamada i no ho sap”.

Ha publicat un nou llibre sobre inflamació La solució per a la inflamació , en què planteja un mètode per "millorar les digestions, reduir el dolor, prevenir malalties, i guanyar vitalitat" perquè, segons argumenta, es tracta de símptomes que denoten que hi ha inflamació a la persona.

"El dolor menstrual a la dona, els mals de cap, les migranyes, el dolor articular, són signes d'inflamació. De fet, el dolor és un signe clar d'alarma d'inflamació quan passa de forma constant. A més, les al·lèrgies, les dermatitis atòpiques, o la psoriasi, erupcions, urticàries; tenir constantment moc, sentir-te refredat, amb esternuts;

També totes les "manifestacions relacionades amb la neuroinflamació", que genera cansament, fatiga, dificultat per concentrar-nos, labilitat emocional (passem ràpid de l'ansietat a la depressió); també problemes digestius, viure amb inflor, diarrea, gasos, restrenyiment, alteracions a les evacuacions.

"Són símptomes super freqüents a la societat i estem acostumats a silenciar-los amb un fàrmac de forma recurrent. De fet, el 85% població té algun procés inflamatori crònic sense saber-ho. És una realitat. Algunes persones tindran més tendència cap al dolor, i altres cap a problemes digestius, però sí que és un signe recurrent a la teva vida, que necessites controlar amb un fàrmac, que t'impedeix desenvolupar la teva capacitat funcional i la nostra activitat diària, és un problema de salut i no ens ho hauríem de prendre a la lleugera", adverteix Pocoví.

Consells per deixar d'estar-ho

Amb tot això, Pocoví proposa diversos hàbits claus per desinflamar el cos, com canviar el perfil de greix i començar a menjar més greix de qualitat, inclusivament greix animal, consumir peix blau, i deixar de banda els greixos hidrogenats i processats (margarines o oli de gira-sol); no menjar tant, i el que mengem que ens nodreixi realment; consumir fibra de bona qualitat i antioxidants, "la veritable fibra està a la fruita, a la verdura, i als tubercles, no al pa integral".

Així mateix, aconsella apostar per la densitat nutricional, és a dir, consumir aliments que en petita quantitat aportin molt com, per exemple, el fetge, els musclos, o el rovell d'ou; variar el que mengem, primant els productes de temporada perquè tenen menys contingut en pesticides i són més en antioxidants i en nutrients.

També parla de baixar la quantitat de tòxics del dia a dia, com els suavitzants o els perfums; tenir cura de les digestions, desintoxicar-nos perquè és important donar aquest espai a òrgans com el ronyó, el fetge, l'intestí; o millorar la salut de microbiota oral, que té bacteris super importants per tenir en ordre, entre altres vies.