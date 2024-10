Onze professionals de reconegut prestigi impulsaran la reforma del Sistema de Salut de Catalunya

El Departament de Salut ha presentat avui els onze membres que integren el nou comitè que ha d'impulsar la reforma del sistema de salut de Catalunya. Són professionals experts i de prestigi reconegut en els àmbits de les professions sanitàries, gestió sanitària, serveis socials, dret sanitari, economia de la salut i, en general, gestió pública. Tots ells ocuparan les vocalies del Comitè d'Avaluació, Innovació i Reforma Operativa del Sistema de Salut (CAIROS), integrat al Departament. Els onze membres, per ordre alfabètic, són:

Xenia Acebes Roldan. Josep Arimany Manso. Carmen Cabezas Peña. Josep Casajuana Brunet. Beatriz González López-Valcárcel. Yolanda Lejardi Estévez. Vicente Ortún Rubio. Víctor Pérez Sola. Esther Roquer Fanlo. Josep Tabernero Caturla. Elisenda de la Torre Hervera.

Aquesta tarda s'han reunit per primera vegada en una trobada presidida per la consellera Olga Pané Mena. El nou comitè, dirigit per Manel del Castell Rei, director gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, ​​treballarà com a òrgan assessor en el desenvolupament de les actuacions de mesures de reforma del sistema de salut. La vicepresidenta del comitè és Carmen Cabezas Peña i el director de l'oficina tècnica, Tino Soriano.

Adjuntem, per ordre alfabètic, els currículums dels onze membres del Comitè:

Xenia Acebes Roldan

Directora Assistencial de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau des del 2021. Doctora en Medicina per la Universitat de Barcelona (especialitat en Oftalmologia) i MBA per ESADE-Universitat Ramon LLull. Addicionalment, és Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes per la UOC. Prèviament, ha exercit a la Direcció de l'Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut (2019-2021), així com en diferents posicions directives a l'Hospital Universitari de Bellvitge (coordinadora i subdirectora mèdica), directora mèdica de l'Hospital de Mollet i del Consorci de l'Alt Penedès-Garraf.

Josep Arimany Manso

Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona. Metge especialista en Medicina Legal i metge especialista en Dermatologia. Metge forense titular (Ministeri de Justícia). Professor agregat a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Director de l'Àrea de Praxis i coordinador del Servei de Responsabilitat Professional del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. President de la Comissió Nacional de l'Especialitat en Medicina Legal i Forense del Ministeri de Sanitat. Director de la Càtedra de Medicina Legal, Responsabilitat Professional i Seguretat Clínica de la Universitat de Barcelona i metge adscrit a la Direcció de Qualitat Assistencial i Seguretat Clínica de l´Hospital Clínic de Barcelona.

Carmen Cabezas Peña

Doctora en Medicina i Investigació Translacional (Universitat de Barcelona), Màster en Metodologia de les Ciències de la Salut per la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​especialista en Medicina Familiar i Comunitària i Medicina Preventiva i Salut Pública. Diplomada en Sanitat, Diploma de Postgrau en Gestió de la Qualitat (UAB-Fundació Avedis Donabedian), Llicenciada en Medicina i Cirurgia (Universitat de Barcelona).

Des del 2021 al 2024 ha exercit com a secretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Prèviament, ha estat subdirectora general de Promoció de la Salut de la secretària de Salut Pública del Departament de Salut i directora assistencial d'Atenció Primària a l'Hospitalet de Llobregat de l'Institut Català de la Salut. També ha estat responsable de la Unitat de Recerca en Atenció Primària de Salut de l'Institut Català de la Salut / Fundació Jordi Gol. Premi d'excel·lència del COMB. Sòcia d'honor de CAMFIC. Membre honorari del CODINUCAT. Medalla Olof Palme.

Josep Casajuana Brunet

Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Metge als EAP Emili Darder (Palma de Mallorca 1987-88), Casc Antic (Barcelona, ​​1990-91), Gòtic (Barcelona, ​​1991-2007), i Alt Camp Est (consultoris de Masllorenç i Rodonyà, 2011 -22). Tutor extrahospitalari de Medicina Familiar i Comunitària a l'EAP Gòtic, Barcelona, ​​Institut Català de la Salut (1990-2007). Tutor rural de residents de MFiC a l'EAP Alt Camp Est (2011-22).

Subdirector i director mèdic de la Gerència dAtenció Primària de Mallorca – Insalud (1988-90), director de lEAP Gòtic (1991-2002). Director del Servei d'Atenció Primària de Ciutat Vella, Barcelona, ​​ICS (2002-2005), gerent de l'Àmbit d'Atenció Primària de Barcelona Ciutat, ICS (2007-2011). Facultatiu emèrit de l'Institut Català de la Salut des del 2023. Soci d'honor de la CAMFIC 2001. Premi de la CAMFIC a la trajectòria professional a MFyC 2020.

Beatriz González López-Valcárcel

Catedràtica d'Economia Universitat de Las Palmas de Gran Canària (1991-2023). Investigadora en Economia de la Salut amb especial interès en recursos humans per a la salut. Presidenta de l'Associació d'Economia de la Salut (2004-2006), de la secció Public Health Economics de l'Associació Europea de Salut Pública, EUPHA (2011-2012) i de SESPAS (2015-2017). Creu de lOrdre del Mèrit Civil de Sanitat. Sòcia d'honor de l'Associació d'Economia de la Salut.

Actualment és membre del consell científic assessor de l'AIREF, del comitè de direcció del Centre de Polítiques Públiques i de Govern de la Universitat d'Alcalá, i del comitè assessor de SEDISA. Patrona de la Fundació Ernest Lluch. Acadèmica corresponent de la Reial Acadèmia de Ciències de Galícia. Membre del comitè científic assessor de la reserva de la biosfera de Lanzarote. Membre de la Junta Directiva del bloc d'Economia Res no és Gratis .

Yolanda Lejardi Estévez

Infermera especialista familiar i comunitària, formada a la Universitat de Barcelona. Màster en Gestió de Serveis Sanitaris d'Atenció Primària, Postgrau per a Diplomats d'Infermeria i Màster de Gestió en Serveis d'Infermeria. Actualment, és directora de Qualitat al Consorci Sanitari Parc Tauli.

Prèviament, va ser directora gerent de l'Institut Català de la Salut (2022-2023) i gerent de Transformació del Sistema al Servei Català de la Salut (CatSalut), liderant el Pacte Nacional de Salut (2023-2024). El 2016, va liderar al Departament de Salut, el Marc de Participació Ciutadana de Catalunya, actual marc de referència per a l'estratègia de participació en salut. També va ocupar posicions de directora dequips datenció primària, la Direcció Corporativa de Qualitat i Estratègia i la Direcció Corporativa dAtenció Primària.

Vicente Ortún Rubio

Catedràtic emèrit dEconomia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, en servei actiu, i investigador principal del Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES-UPF).

Membre del Consell Rector de l´Hospital del MAR i de la Junta de Govern de la UPF. Integrant del Consell Assessor d´EUTOPIA, Aliança Universitària Europea.

Victor Pérez Sola

Metgessa especialista en Psiquiatria, doctorat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona. Desenvolupa l'activitat laboral com a director mèdic assistencial del Parc Salut Mar i com a director de l'Institut de Salut Mental de l'Hospital del Mar. Director del Grup de Recerca en Salut Mental de l'IMIM i professor titular de Psiquiatria de la Universitat Pompeu Fabra.

President de la Fundació Espanyola de Psiquiatria i Salut Mental (FEPSM) i del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Esther Roquer Fanlo

Llicenciada en Medicina i cirurgia per la Universitat Rovira i Virgili, especialista en geriatria i màster en estadística en ciència de la salut, cursant la tesi doctoral sobre “Nous models assistencials a l'àmbit de l'atenció Intermèdia”.

Actualment, és la coordinadora de la unitat d'Hospitalització a domicili d'atenció intermèdia de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i Presidenta de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia.

Josep Tabernero Caturla

Metge oncòleg dedicat al tractament del càncer amb teràpies personalitzades i marcadors predictius, alhora que promovent la sostenibilitat dels sistemes sanitaris. Actualment és el director de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron (VHIO) i cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Va ser president de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (ESMO) el període 2018-2019, i membre del Consell Executiu entre 2016-2022, i membre d'associacions de recerca del càncer com AACR i ASCO. És també president de Cancer Core Europe (des d'octubre del 2023) i membre del Consell Executiu de l'Organització d'Instituts Europeus del Càncer (OECI). Durant el període en què va exercir la presidència de l'ESMO, el Dr. Tabernero va impulsar eines per valorar l'eficiència dels fàrmacs oncològics aprovats per les agències reguladores (EMA, FDA), com ara l'Escala de Magnitud de Benefici Clínic (MCBS) amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat dels sistemes de salut. Aquesta eina ha estat pionera venint d'una societat professional i aquest model s'ha estès a altres societats professionals.

Elisenda de la Torre Hervera

Enginyera tècnica en informàtica de gestió i membre actiu de l'ONG REU+/Lliga Reumatològica Catalana des de l'any 1998 a causa del diagnòstic d'una malaltia reumàtica. Postgrau en Patient Advocacy de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Actualment, és presidenta de REU+, vicepresidenta de la Lliga Reumatològica Espanyola i membre de Junta a la Federació ECOM. Referent de l'Àrea de Salut, Defensa de Drets i Política Sanitària. Participa activament en grups de treball de Salut, Pacient Experta en Artritis Reumatoide del PPE-Cat©, és al Consell Consultiu de Pacients del Departament de Salut, representant com a vocal a la Junta d'Administració d'AQuAS i al Consell Assessor de la Medicació Hospitalària (CAMH), aportant la veu dels pacients.