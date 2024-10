Alerten de l'“emergència” en la salut mental de nens i adolescents: s'estan disparant els trastorns

Fotomuntatge de Canva Pro - dimaberlinphotos

L'Associació Espanyola de Pediatria (AEP) ha alertat de la situació d'"absoluta emergència" en què es troba la salut mental de nens i adolescents al país a causa de l'augment de trastorns que s'han registrat els darrers anys, sobretot després l'arribada del Covid-19.

"Si abans de la pandèmia la situació ja era complicada, ja que aproximadament el 10% dels nens i el 20% dels adolescents patia algun tipus de trastorn mental, l'escenari actual és d'emergència absoluta, ja que la xifra s'ha disparat fins a un 47% des d'aleshores", ha assenyalat la coordinadora del Comitè de Salut Mental de l'Associació Espanyola de Pediatria, Paula Armero, durant una roda de premsa celebrada a Madrid aquest dijous.

Així, des de l'AEP asseguren que les xifres de malaltia mental entre aquest sector de la població no han deixat de créixer els últims anys i apunten que el 95 per cent dels pediatres ho han detectat a les seves consultes, segons una anàlisi publicada a Anales de Pediatria.

A més, Armero ha subratllat que aquests problemes que es donen en joves i adolescents es reflecteixen en "símptomes de depressió, trastorns de conducta alimentària, autolesions, ansietat i canvis de conducta". Així com "els trastorns derivats per les separacions conflictives entre els progenitors", ha afegit.

Tot i això, el que més preocupa en aquests moments els experts són els casos d'assetjaments escolar ia través de xarxes socials. "On més temps passen els menors és a les escoles i instituts. Si aquest entorn no és segur, afecta molt com es van formant fins a l'edat adulta" ha explicat Armero, alhora que ha recordat que "els menors necessiten ser tractats respecte pel seu propis iguals”.

Per part seva, el president de la Societat de Psiquiatria Infantil (SPI), Pedro J. Rodríguez, ha mostrat la seva inquietud amb els casos relacionats amb l'assetjament a través de xarxa socials. "La sobreutilització de pantalles ha produït que una part important de la socialització dels adolescents sigui a través de les xarxes socials, que han substituït un altre tipus de relacions socials. Aquesta sensació d'impunitat que genera estar darrere d'una pantalla fa que s'hagin triplicat els casos d?assetjament per xarxes socials", ha manifestat.

"Cada dia tenim més evidències que no es fa un ús adequat de les pantalles i les xarxes, sinó que no se'n fa un abús", ha afegit Armero.

Manifest per millorar la situació

Per tot això, i sota el lema 'Pediatria i salut mental: construint futurs saludables', els 13.000 pediatres que conformen l'AEP han volgut fer una crida a l'acció davant de la situació de la salut mental infanto-juvenil.

Així, amb motiu del Dia de la Pediatria, que se celebra el 8 d'octubre, han elaborat un manifest dirigit a les autoritats sanitàries, educatives i socials ia les institucions en què es plantegen propostes per enfrontar aquesta crisi i aturar l'augment de casos durant les primeres etapes de la vida.

Al manifest, l'AEP adverteix sobre l'augment d'aquests trastorns, que considera que es tracta d'una emergència a les consultes dels professionals. Per això, creuen necessari implementar programes de prevenció de salut mental des dels primers nivells d'atenció.

També consideren que hi falten professionals especialitzats en salut mental. "És complicat dir un nombre concret dels professionals que es necessiten en l'especialitat, però calculem que un 20% més a tot Espanya", ha assenyalat Rodríguez.

En aquest sentit, el vicepresident d'Atenció Primària de l'AEP, Guillermo Martín, ha lamentat que "els pacients, almenys a Madrid, poden tenir llistes d'espera d'entre 6 i 9 mesos per ser atesos per primer cop".

Així mateix, el manifest demana una atenció multidisciplinària; actuar a temps a causa de l'increment de la gravetat dels casos, i destaca la importància del rol de les famílies a la salut mental infantil.

Reconeixement de les especialitats pediàtriques

El darrer punt del manifest té a veure amb el reconeixement de les especialitats pediàtriques. En aquest punt, des de l'AEP assenyalen que el reconeixement de la Psiquiatria Infantil i Adolescent com a especialitat ha estat "un pas endavant que respon a l'evolució dels coneixements científics ia la creixent demanda assistencial en aquest àmbit".

Però consideren que és “insuficient” per afrontar els reptes actuals. "A Espanya, ja s'han creat consultes d'especialitats pediàtriques que encara no compten amb un reconeixement oficial, tot i que l'AEP fa més d'una dècada que ho reivindica", assenyalen.

D'aquesta manera, subratllen que la falta de reconeixement dificulta l'adequada capacitació dels professionals i l'organització dels recursos assistencials, per la qual cosa "s'haurien de simplificar molt més els tràmits per aconseguir aquesta oficialització".

Actualment les especialitats de Neonatologia, Cures Intensives, Urgències, Endocrinologia i Neurologia pediàtriques han rebut el vistiplau de la Comissió Nacional de l'Especialitat de Pediatria per ser reconegudes com a Àrees de Capacitació Específica (ACE), però encara estan intentant aconseguir els informes favorables i els estudis econòmics de set comunitats autònomes diferents que va establir com a requisit el Reial decret 589/2022, de 19 de juliol, pel qual es regulen la formació transversal de les especialitats en Ciències de la Salut. Altres disciplines pediàtriques estan acudint a vies alternatives per aconseguir la seva oficialització a través del diploma de formació continuada

"Protegir la salut física i mental dels nens i adolescents és una prioritat en què hem de treballar tots junts. Instem les autoritats sanitàries, els gestors dels serveis de salut, educatius i socials i la societat en conjunt, a donar suport aquesta causa ia proporcionar els recursos necessaris per construir un futur saludable per a les nostres properes generacions”, ha finalitzat el president de l'AEP, Luis Carlos Blesa.