Aquestes són les claus de la campanya de la vacunació de la grip i la Covid

Un professional de la salut prepara una vacuna. Foto: Europa Press

Amb l'arribada de la tardor, comença l'aparició de virus i la campanya de vacunació contra la grip. Aquest any, l'objectiu és augmentar la taxa de cobertura entre els infants de 6 mesos a 5 anys, que l'any passat es va situar entre el 33% i el 55%. Per aconseguir-ho, algunes comunitats autònomes han implementat projectes pilot de vacunació a col·legis i centres de salut sense necessitat de cita prèvia. A més, es busca elevar la cobertura al 75% entre les persones més grans de 65 anys.

El Ministeri de Sanitat recomana la vacunació per a persones de 60 anys o més, nens des dels 6 mesos fins als 4 anys i 11 mesos, i per a tots els menors amb condicions mèdiques de risc o que convisquin amb persones d'edat avançada.

Un cop més, els pediatres han sol·licitat a les autoritats ampliar la vacunació contra la grip de forma sistemàtica a tots els menors de 18 anys. De moment, però, això continua sent una recomanació individual.

La campanya també inclou la vacunació de grups específics d'adults, com ara embarassades i dones al puerperi, així com convivents de persones immunodeprimides. També es recomana per a personal sanitari, forces de seguretat, protecció civil, personal d'escoles infantils, fumadors, celíacs i treballadors de granges d'animals.

"A Espanya, els nivells de vacunació en grups vulnerables són subòptims", ha dit a 20 minuts Ángela Domínguez, coordinadora del grup de vacunes de la Societat Espanyola d'Epidemiologia (SEE). "Les cobertures estan per sota del desitjable, que seria del 75% en grans i nens . És fonamental transmetre que aquestes vacunes són segures i que la grip pot ser greu si es contrau".

La grip ha mostrat un lleu augment a Espanya, amb una taxa que ha passat de l'1,3% a l'1,5% per cada cent proves aleatòries, segons l'últim informe de Sanitat. El Covid-19 continua sent més prevalent, tot i que ha disminuït gairebé dos punts percentuals, del 12,8% al 10,9%.

Domínguez assenyala que la grip sol presentar-se amb símptomes com ara malestar, febre i congestió nasal. Tot i això, els casos són encara pocs, ja que el bec a Espanya sol assolir-se entre finals de desembre i febrer.