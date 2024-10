Què observa el cervell quan una persona esquizofrènica “escolta veus”?

Foto: Freepik

Les al·lucinacions auditives són probablement el resultat d'anomalies en dos processos cerebrals : una descàrrega corol·lària "interrompuda" que no aconsegueix suprimir els sons autogenerats i una còpia eferent "sorollosa" que fa que el cervell escolti aquests sons amb més intensitat de la que hauria. Aquesta és la conclusió d'un nou estudi publicat a la revista 'PLOS Biology' per Xing Tian, de la Universitat de Nova York a Xangai, Xina, i el seu equip.

Els pacients amb certs trastorns mentals, inclosa l' esquizofrènia , solen sentir veus en absència de so. És possible que els pacients no distingeixin entre els seus propis pensaments i les veus externes, cosa que redueix la seva capacitat per reconèixer els pensaments com a autogenerats.

Al nou estudi, els investigadors van dur a terme experiments d'electroencefalograma (EEG) mesurant les ones cerebrals de vint pacients diagnosticats amb esquizofrènia amb al·lucinacions auditives i vint pacients diagnosticats amb esquizofrènia que mai no havien experimentat aquestes al·lucinacions.

En general, quan les persones es preparen per parlar, els seus cervells envien un senyal conegut com a "descàrrega corol·lària" que suprimeix el so de la seva pròpia veu. Tot i això, el nou estudi va demostrar que quan els pacients amb al·lucinacions auditives es preparaven per pronunciar una síl·laba, els seus cervells no només no aconseguien suprimir aquests sons interns, sinó que presentaven una resposta de "còpia eferent" millorada als sons interns diferents de la síl·laba planificada.

Els autors conclouen que les deficiències en aquests dos processos probablement contribueixen a les al·lucinacions auditives i que abordar-les en el futur podria conduir a nous tractaments per a aquestes al·lucinacions.

Finalment afegeixen: “Les persones que pateixen al·lucinacions auditives poden “escoltar” sons sense estímuls externs. Un nou estudi suggereix que les connexions funcionals deteriorades entre els sistemes motor i auditiu del cervell intervenen en la pèrdua de la capacitat de distingir la fantasia de la realitat ".