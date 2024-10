Tot el que sabem sobre la vacuna que promet eradicar el càncer d'ovari

La primera vacuna del món contra el càncer d'ovari, que s'està desenvolupant al Regne Unit, podria acabar amb aquesta malaltia mortal, afirmen els investigadors. Científics de la Universitat d'Oxford estan creant OvarianVax, una vacuna que ensenya el sistema immunològic a reconèixer i atacar les primeres etapes del càncer d'ovari.

L'esperança és que la vacuna pugui administrar-se a les dones de forma preventiva al sistema públic de salut britànic (NHS, per les sigles en anglès) amb l'objectiu d'eliminar la malaltia.

Els experts suggereixen que podria funcionar de manera semblant a la vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH), que està destinada a eradicar el càncer de coll uterí.

Per al nou treball, el professor Ahmed Ahmed, director del laboratori de cèl·lules de càncer d'ovari a l'Institut de Medicina Molecular MRC Weatherall de la Universitat d'Oxford, identifica objectius cel·lulars per a la vacuna.

Establiran quines proteïnes a la superfície de les cèl·lules de càncer d'ovari en etapa primerenca són més fortament reconegudes pel sistema immune, i amb quina eficàcia la vacuna mata minimodels de càncer d'ovari al laboratori.

Després passaran a assaigs clínics en humans amb mutacions del gen BRCA (que augmenten enormement el risc de càncer d'ovari) i en dones sanes de la població general per veure si la malaltia es podria prevenir.

Com funciona la nova vacuna?

Cancer Research UK està finançant l'estudi amb fins a 600.000 lliures (716.000 euros) durant els propers tres anys.

El professor Ahmed va dir que si la vacuna té èxit, espera començar a veure un impacte dins dels propers cinc anys.

Després de ser preguntat sobre si el càncer d'ovari podria eliminar-se amb la nova vacuna, va respondre: "Absolutament, aquest seria l'objectiu. Encara tenim un llarg camí per recórrer, però és un moment realment emocionant. Jo mateix sóc molt optimista".

Per a aquest treball, els científics crearan la vacuna al laboratori, amb l'objectiu d'entrenar el sistema immunològic perquè reconegui més de 100 proteïnes a la superfície del càncer d'ovari. Després passaran a provar la vacuna en pacients amb la malaltia.

El professor Ahmed va dir: “La idea és que, si s'administra la vacuna, aquests petits tumors es reduiran, es reduiran significativament o desapareixeran. Això ens donaria el senyal que la vacuna està funcionant”.

"Ara, imaginem que tot va bé i que la vacuna realment funciona bé. La població que òbviament se'n beneficiaria són les portadores de mutacions BRCA1 i BRCA2, perquè tenen una probabilitat molt alta de desenvolupar càncer d'ovari. Si ho dónes a aquests pacients i és efectiu, llavors obtens la millor economia sanitària i la millor relació cost-efectivitat”, va afegir.

Quins són els tractaments estàndard per al càncer d'ovari?

Actualment, no hi ha cap prova de detecció per al càncer d'ovari, que sovint es diagnostica en etapes tardanes perquè els símptomes, com inflor i manca de gana, poden ser ganduls.

El tractament estàndard depèn de factors com ara la mida, el tipus, la ubicació i si s'ha propagat. Els tractaments principals són la cirurgia i la quimioteràpia, però també hi ha opcions com a medicaments específics i teràpia hormonal.

Tot i això, se sap que les dones amb mutacions BRCA, com l'actriu Angelina Jolie, tenen un alt risc.

Quan es distribuirà la vacuna?

"Sóc optimista perquè estem parlant de prevenir les primeres cèl·lules canceroses que es desenvolupen, i no d'intentar curar, tractar o prevenir que el tumor torni. Espero que, com el nombre de cèl·lules que atacarem és força petit, tinguem èxit. tingut èxit amb la vacuna contra el VPH: és realment increïblement eficaç", va explicar el professor Ahmed.

Tot i que el termini total per a l'aprovació d'una vacuna podria estar "a anys de distància", cal esperar que l'impacte es vegi abans, ha concretat.

Ha dit que, a través dels assajos clínics, espera començar a veure l'impacte de la vacuna "en quatre o cinc anys a la població sana".

Al Regne Unit es produeixen cada any al voltant de 7.500 casos nous de càncer d'ovari, i les mutacions BRCA representen entre el 5% i el 15% d'aquests casos.