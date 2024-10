Continuen faltant metges: la taxa és de poc més de 4 per cada 1.000 habitants

Una imatge de metge. Foto: Europa Press

Les dades ho deixen ben clar: a Espanya segueixen faltant metges; segons l'últim Informe Anual del Sistema Nacional de Salut del Ministeri de Sanitat, en el conjunt dels hospitals hi ha 172.157 d'aquests professionals, cosa que deixa una taxa en exercici de 4,3 per cada 1.000 habitants.

Es faci la lectura que es faci, això és lluny del que recomana l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que és que hi hagi entre 2 i 3 professionals de la salut per cada 1.000 persones.

Encara que aquesta mitjana segueixi lluny del que aquesta organització considera òptima, cal tenir en compte que hi ha hagut un augment continu en les xifres durant els darrers anys. Des del 2012, el nombre de metges dedicats a tasques assistencials ha incrementat un 5,1% als equips d'atenció primària, un 23,9% als hospitals i un 28,9% als serveis d'urgències i emergències.

Catalunya, molt lluny dels nivells òptims

Si observem les dades desglossades per comunitats, veiem que a Catalunya ni s'arriba a la ràtio 1-1.000. Al Servei Català de la Salut hi ha 0,77 metges per cada 1.000 habitants.

Castella i Lleó compta amb la taxa més alta de metges laborals assistencials en equips d'atenció primària del país , amb 1,06 per cada 1.000 habitants.

En canvi, les ciutats autònomes, Ceuta i Melilla són les administracions en què la taxa és més baixa, amb 0,57 professionals per cada 1.000 habitants.

Les especialitats més cobertes

L'informe també detalla les especialitats dels metges a Espanya i els llocs on treballen. Un 25,5%, aproximadament 43.815 empleats, es dediquen a l'atenció primària. Del total de metges del Sistema Nacional de Salut (SNS), el 82,1% són especialistes en medicina familiar i comunitària, mentre que el 17,9% s'especialitza en pediatria.

D'altra banda, la majoria dels metges a Espanya treballen a l'àmbit de l'atenció hospitalària, cosa que resulta en una proporció d'1,9 metges per cada mil habitants. Per grups d'especialitats, de cada 10 metges, al voltant de 4 es dediquen a Medicina Interna i especialitats mèdiques; 3, a Cirurgia General i de l'aparell digestiu, així com a Ginecologia i Obstetrícia, Traumatologia i Ortopèdia, i Medicina Intensiva.