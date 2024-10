Associen l'ús excessiu d'esteroides a la possibilitat de patir diabetis

Un pot d'esteroides. Foto: Mediline Plus

Els pacients que reben tractament amb glucocorticoides sistèmics tenen més del doble de probabilitats de desenvolupar diabetis que aquells que no reben el tractament, segons es va afirmar a la Reunió Anual de l'Associació Europea per a l'Estudi de la Diabetis (EASD) celebrada al setembre a Madrid .

Aquest nou estudi realitzat per investigadors de la Unitat d'Assaigs sobre Diabetis del Departament de Medicina Radcliffe de la Universitat d'Oxford (Regne Unit) , va investigar la freqüència amb què els pacients tractats amb glucocorticoides poden desenvolupar diabetis de nova aparició. L'estudi va descobrir que els pacients que rebien glucocorticoides sistèmics tenien més del doble de probabilitats (2,6 vegades) de desenvolupar diabetis que els que no rebien el tractament.

La directora de l'estudi, la doctora Rajna Golubic, afirma que "la informació existent sobre la freqüència amb què es produeix l'aparició de diabetis en pacients tractats amb glucocorticoides es basa en estudis petits que inclouen pacients amb una o diverses malalties. Volíem ampliar els dades per obtenir una idea més precisa de la probabilitat que les persones desenvolupin diabetis mentre reben tractament amb aquests medicaments”.

Golubic i els seus col·legues van comparar la taxa d'aparició de diabetis en pacients hospitalitzats que van rebre glucocorticoides sistèmics (comprimits, injeccions o infusions) amb pacients no tractats amb aquests medicaments.

L'estudi va involucrar 451.606 adults (edat mitjana de 52 anys, 55% dones, 69% blancs) que van ser ingressats a l'Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust entre l'1 de gener del 2013 i l'1 d'octubre del 2023. Tots estaven lliures de diabetis a l'inici de l'estudi i cap no prenia glucocorticoides sistèmics. 17.258 (3,8%) dels pacients van ser tractats amb glucocorticoides sistèmics (alguns noms inclouen prednisolona, hidrocortisona, dexametasona) mentre eren a l'hospital, més comunament per a malalties autoimmunes i inflamatòries i per a infeccions.

D'aquests 17.258 pacients (1,8%) 316 van desenvolupar diabetis durant la seva estada hospitalària, davant dels 3.430 dels 434.348 pacients (0,8%) que no van rebre glucocorticoides sistèmics. Els pacients van estar hospitalitzats durant una setmana. Anàlisis posteriors van mostrar que quan es tenien en compte l'edat i el sexe, els pacients que rebien glucocorticoides sistèmics tenien més del doble de probabilitats (2,6 vegades) de desenvolupar diabetis que els que no rebien el tractament.

La doctora conclou que "aquest estudi també demostra com les dades clíniques recopilades de forma rutinària es poden utilitzar per ajudar les persones amb diabetis".