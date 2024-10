Victor Ambros i Gary Ruvkun, Nobel de medicina pel seu descobriment del microARN

La tradicional il·lustració dels Nobel. Foto: Premis Nobel

Els investigadors Victor Ambros i Gary Ruvkun van ser distingits amb el Premi Nobel de Medicina 2024 pels seus descobriments sobre microARN, una nova classe de molècules d'ARN diminutes que tenen un paper crucial en la regulació genètica, segons ha anunciat aquest dilluns 7 d'octubre l'Institut Karolinska a Estocolm (Suècia).

El premi Nobel d'aquest any honora dos científics pel descobriment d'un principi fonamental que regeix com es regula l'activitat genètica. "Els microARN estan demostrant ser fonamentalment importants per al desenvolupament i el funcionament dels organismes", han assenyalat des de la Reial Acadèmia Sueca de les Ciències, que aquest dilluns ha anunciat el primer dels guardons dels Nobel d'aquest any, que distingeixen 6 categories : Fisiologia o medicina; Física; Química; Literatura; Pau i Ciències econòmiques.

Victor Ambros, nascut el 1953 a Hanover, i Gary Ruvkun nascut a Berkeley, el 1952, es van interessar per la manera com es desenvolupen els diferents tipus de cèl·lules. Van descobrir el microARN, una nova classe de molècules d'ARN diminutes que tenen un paper crucial en la regulació genètica. El seu descobriment revolucionari va revelar un principi completament nou de regulació genètica que va resultar ser essencial per als organismes multicel·lulars, inclosos els humans. Ara se sap que el genoma humà codifica més de mil microARN. El seu sorprenent descobriment va revelar una dimensió completament nova de la regulació genètica. Els microARN estan demostrant ser fonamentalment importants per al desenvolupament i el funcionament dels organismes.

A finals de la dècada de 1980, Ambros i Ruvkun van ser becaris postdoctorals al laboratori de Robert Horvitz, que va rebre el Premi Nobel el 2002, juntament amb Sydney Brenner i John Sulston. Al laboratori d'Horvitz, van estudiar un cuc rodó relativament modest d'1 mm de llarg, 'C. elegans'. Malgrat la seva mida petita, 'C. elegans' posseeix molts tipus de cèl·lules especialitzades, com cèl·lules nervioses i musculars que també es troben en animals més grans i complexos, cosa que el converteix en un model útil per investigar com es desenvolupen i maduren els teixits en organismes multicel·lulars.

Ambdós i Ruvkun estaven interessats en els gens que controlen el moment d'activació de diferents programes genètics, assegurant que diversos tipus de cèl·lules es desenvolupen al moment adequat. Van estudiar dos ceps mutants de cucs, lin-4 i lin-14, que mostraven defectes en el moment d'activació dels programes genètics durant el desenvolupament. Els guardonats volien identificar els gens mutats i comprendre'n la funció. Ambdós havia demostrat prèviament que el gen lin-4 semblava ser un regulador negatiu del gen lin-14. Tot i així, es desconeixia com es bloquejava l'activitat del gen lin-14. Ambros i Ruvkun estaven intrigats per aquests mutants i la seva possible relació i es van proposar resoldre els misteris.

Després de la seva investigació postdoctoral, Victor Ambros va analitzar el mutant lin-4 al seu laboratori recentment creat a la Universitat de Harvard. Un mapeig metòdic va permetre la clonació del gen i va conduir a una troballa inesperada. El gen lin-4 va produir una molècula d'ARN inusualment talla que no tenia un codi per a la producció de proteïnes. Aquests resultats sorprenents van suggerir que aquest petit ARN de lin-4 era responsable d'inhibir lin-14.

Alhora, Gary Ruvkun va investigar la regulació del gen lin-14 al seu laboratori recentment creat a l'Hospital General de Massachusetts i la Facultat de Medicina de Harvard. A diferència de com se sabia que funcionava la regulació genètica, Ruvkun va demostrar que no és la producció d'ARNm a partir de lin-14 el que s'inhibeix per lin-4. La regulació semblava passar en una etapa posterior del procés d'expressió gènica a través del cessament de la producció de proteïnes.