Una nova variant més forta del Covid s'expandeix ràpidament per Europa

Un dels aspectes més preocupants és la possibilitat que aquesta nova variant sigui més contagiosa que les seves predecessores - Fotomuntatge de Canva Pro

Una nova variant del Covid-19, coneguda com a XEC, està guanyant terreny ràpidament a Europa i altres regions del món, i ja hi ha advertiments que podria convertir-se en el cep dominant en els propers mesos. El cep XEC va ser detectat per primera vegada a Alemanya al juny i, des de llavors, s'han confirmat casos a països com el Regne Unit, Irlanda, França, Espanya, Estats Units i altres. Fins ara, s'han registrat més de 1.115 casos a tot el món, cosa que ha portat els experts a estar en alerta màxima.

Què fa a la variant XEC tan preocupant?

La XEC és una combinació de les variants KS.1.1 i KP.3.3 i presenta símptomes similars als d'altres malalties respiratòries comunes com ara la grip o els refredats. Entre els símptomes més habituals hi ha febre alta, tos contínua, pèrdua del sentit del gust o de l'olfacte, dificultat per respirar, dolors corporals i fatiga extrema. A més, els afectats per aquest cep també poden experimentar mal de cap, mal de coll, congestió nasal, pèrdua de gana, diarrea, nàusees i vòmits.

Expansió global de la variant

Des de la seva identificació a Alemanya, la variant XEC ha començat a propagar-se ràpidament per Europa i altres parts del món. Països com el Regne Unit, Irlanda, França, Espanya i els Estats Units ja han reportat un nombre creixent de casos. Segons les autoritats sanitàries, la XEC ja ha estat detectada en almenys 29 països i en 24 dels 50 estats dels EUA , cosa que ha generat preocupació entre els experts en salut pública.

Els metges han advertit que el cep XEC podria convertir-se en la variant dominant del virus , a causa de la seva creixent presència i capacitat de propagació. La doctora Helen Wall , directora clínica de salut poblacional, va assenyalar que l'augment de les infeccions respiratòries a tot el món sembla coincidir amb l'increment dels casos de la nova variant. "S'espera que es converteixi en la més dominant i s'està tornant més freqüent, com va passar amb variants anteriors", va explicar Wall.

Què diuen els experts sobre la seva contagiositat?

Un dels aspectes més preocupants és la possibilitat que aquesta nova variant sigui més contagiosa que les seves predecessores. El director de l'Institut de Genètica de l' University College de Londres , el professor François Balloux , va suggerir que encara que encara es necessiten més estudis per confirmar la seva transmissibilitat, la XEC prové de la família Òmicron , cosa que podria fer que es propagui més fàcilment. Tot i això, Balloux ha destacat que les vacunes actuals encara haurien d'oferir una bona protecció contra aquesta variant.

Vacunes i seguiment

Els investigadors i experts mèdics estan demanant un seguiment més exhaustiu del cep XEC per entendre millor les seves característiques i avaluar si presenta un risc més gran per a la població en general. Tot i que la majoria de les persones infectades amb aquesta variant tendeixen a recuperar-se en poques setmanes, alguns pacients poden trigar més temps a superar els símptomes i, en casos més greus, requerir hospitalització.

En qualsevol cas, l'augment de les infeccions respiratòries i la ràpida expansió de la variant XEC estan obligant les autoritats sanitàries a estar en alerta i preparar-se per a possibles pics de contagis, especialment amb l'arribada de l'hivern a moltes parts del món.

Què podem esperar de la XEC?

Els científics encara estan estudiant si aquesta variant serà més o menys greu que les anteriors, però el que és clar és que la XEC està guanyant terreny ràpidament, cosa que suggereix que podria convertir-se en la variant dominant del Covid-19 a Europa i altres regions . Els experts coincideixen que aquest procés és semblant al que s'ha vist amb altres variants, que van començar amb petits brots fins a dominar les infeccions globals. Per això, les properes setmanes seran clau per determinar el veritable impacte de la variant XEC a la població global.

Amb la XEC ja estenent-se a nivell internacional, els metges i els organismes de salut pública estan instant la població a mantenir-se vigilant, seguir les recomanacions de prevenció, i considerar la possibilitat d'actualitzacions a les vacunes per mantenir-se protegits davant d'aquesta nova amenaça.