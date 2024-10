El Covid-19 podria inflamar el “centre de control” del cervell: així s'expliquen diversos símptomes

Foto: CanvaPro de JoyImage i TheDigitalArtist

Investigadors han descobert que les infeccions greus per COVID-19 poden provocar inflamació al tronc encefàlic, el "centre de control" del cervell, cosa que podria explicar alguns dels símptomes a llarg termini, com la dispnea, la fatiga i l'ansietat que experimenten certs pacients després de superar la infecció.

Un estudi basat en ressonàncies magnètiques d'alta resolució realitzat a 30 persones hospitalitzades al començament de la pandèmia va revelar signes d'inflamació en aquesta regió cerebral crucial, que regula funcions vitals com ara la respiració i la freqüència cardíaca. Aquests pacients van ser analitzats abans de la disponibilitat de les vacunes, cosa que suggereix que els danys causats per la inflamació poden durar mesos després que els pacients siguin donats d'alta.

Segons la Dra. Catarina Rua, neurocientífica de la Universitat de Cambridge i autora principal de l'estudi, "el fet que observem anomalies a les parts del cervell associades amb la respiració suggereix fermament que els símptomes duradors són un efecte de la inflamació al tronc encefàlic després de la infecció per COVID-19". Això podria ser clau per entendre els símptomes persistents que s'observen en pacients amb COVID perllongat, com ara la fatiga i la dificultat per respirar.

Tot i que l'estudi no es va centrar en pacients amb COVID perllongat, els resultats plantegen la pregunta de si aquests pacients també pateixen canvis al tronc encefàlic. Rua i el seu equip van utilitzar potents escàners de ressonància magnètica de 7 Tesla, cosa que els va permetre observar amb detall la inflamació i les anomalies microestructurals al teixit cerebral. Les exploracions van mostrar que la inflamació va persistir més de sis mesos després de l?hospitalització.

A més, els investigadors van trobar una correlació entre la inflamació del tronc encefàlic i els símptomes físics i psicològics dels pacients, com ara la depressió i l'ansietat. Tot i que els resultats no proven de manera concloent les causes de la COVID perllongada, apunten que la inflamació cerebral podria ser un factor clau en els símptomes duradors que pateixen moltes persones després de la infecció.