Quatre de cada deu adolescents creuen haver tingut un problema de salut mental a l'últim any

Foto: CanvaPro de Giuseppe Ramos S i AIMSTOCK

Un 41,1% d'adolescents espanyols (4 de cada 10) manifesta haver tingut o creu haver tingut un problema de salut mental en els darrers 12 mesos i, d'aquests, un de cada tres no ha parlat amb ningú sobre aquests problemes i més de la meitat no ha demanat ajuda, segons un baròmetre d?opinió publicat aquest dimarts per UNICEF.

L'estudi, titulat 'La salut mental és cosa de nens, nenes i adolescents' i desenvolupat sobre la base de les opinions de 4.740 adolescents de 13 a 18 anys de 168 centres educatius de tot Espanya, revela, entre els motius pels quals no demanen ajuda: el desig de mantenir en secret els seus problemes de salut mental (60%) o la manca de confiança en el personal del centre educatiu (55,9%).

Així mateix, més de 4 de cada 10 adolescents considera que els seus problemes de salut mental no són importants, no saben què els passa o no saben a qui o on acudir. D'altra banda, entre aquells que es decideixen a demanar ajuda, recorren a les amistats (73,6%), a l'ajuda professional psicològica (60,8%), a professionals del centre educatiu (34%), a professionals de la medicina i psiquiatria (30%), oa professionals a Internet i xarxes socials (32,7%).

Un 78% seria amic d'un altre noi amb problemes de salut mental

Preguntats per la seva percepció de les persones que pateixen algun problema de salut mental, gairebé 8 de cada 10 (78,5%) assegura que mantindria amistat amb algú de la seva edat que estigui visitant o hagi visitat un professional de salut mental, i un 25,8% pensa que les persones amb problemes de salut mental senten vergonya (25,8%).

Sobre les creences negatives entorn d'aquest tipus de situacions, segons l'informe, un 16,2% dels adolescents afirma que estan d'acord o totalment d'acord que les persones de la seva edat amb problemes de salut mental no es comporten tan bé com la resta de la classe; a un 14,9% no els agradaria que al carrer hi hagués un centre de salut mental i un 12,9% considera que tenir a prop un centre d'aquestes característiques el faria sentir insegur o insegura.

Sobre els factors que afavoreixen el benestar i la salut mental de les persones de la seva edat, 3 de cada 4 adolescents entrevistats destaquen els hàbits de son com a element principal (74,9%). En segon lloc, apareix l?exercici físic (62,3%), seguit d?una dieta equilibrada (50,6%), uns percentatges que s?incrementen com més alt és el nivell socioeconòmic dels enquestats.

Pel que fa als factors externs, destaquen tenir una bona relació amb els progenitors (82,6%) i el suport de persones properes (82%), així com fer les coses que els agraden o els fan sentir bé (78,6%). La satisfacció amb el centre educatiu (58,9%) és el factor extern menys valorat. Així mateix, més noies (69,1%) que nois (58,5%) consideren que parlar amb persones conegudes sobre les preocupacions i els sentiments és un element que millora la salut mental.

Pel que fa als factors que afecten més la salut mental, els adolescents destaquen com més important tenir una baixa autoestima (67,9%), consumir alcohol o altres drogues (66,1%), tenir problemes de salut física (58, 5%) i tenir dificultats econòmiques (56,7%). Mentrestant, el 32,3% dels nois i noies creu que fer servir massa el telèfon mòbil o Internet perjudica la seva salut mental.

A més, de les dades es desprèn que les noies perceben un impacte negatiu més gran en la salut mental en aspectes com tenir baixa autoestima (58,6% en nois i 77,8% en noies), sentir manca de claredat respecte a l'orientació o la identitat sexual (32,4% en nois i 42,5% en noies) o sentir incertesa davant del futur (38,8% en nois i 46,2% en noies).

Entre els factors externs destaquen ser víctima de bullying o ciberbullying (80,1%) i tenir problemes familiars (77,1%). Mentrestant, el 13% dels nois i noies adolescents considera que les qüestions relacionades amb el medi ambient i el canvi climàtic perjudica la salut mental.

Les noies senten més pressió pel físic

Així mateix, l'informe revela que les noies senten més pressió per tenir un físic determinat : un 73,5% creu que això els afecta molt o moltíssim, davant del 50,8% dels nois.

Preguntats per la freqüència d'ús de les xarxes socials i per com les interaccions i la informació que troben en aquestes plataformes afecta la salut mental, l'estudi posa de manifest que, malgrat que, en general, la informació sobre el tema no els estresa, molts afirmen sentir la necessitat de mostrar una vida perfecta, sobretot les adolescents.

En concret, el 98,5% dels adolescents afirma haver utilitzat alguna vegada Instagram, Snapchat, TikTok, Twitch, Twitter/X, Wattpad, WhatsApp o Youtube ; i 3 de cada 4 assegura que mai no ha sentit aclaparament o estrès per la quantitat d'informació rebuda sobre salut mental (73,5%) i que ha utilitzat les xarxes socials per expressar les seves pròpies experiències i pensaments relacionats amb aquest tema (70%) .

Gairebé el mateix percentatge (68,1%) manifesta no haver sentit la necessitat de mostrar al món en línia una vida perfecta i sense problemes, encara que no sigui cert. Sobre aquells que sí que experimenten estrès per la quantitat d'informació sobre salut mental que troben a les xarxes socials, s'observa que el malestar s'incrementa amb l'edat; i, quant a les diferències per gènere més del doble de noies (34,3%) que de nois (13,3%) es comparen amb els perfils de persones que mostren vides perfectes i que aparenten tenir una bona salut mental a les xarxes socials.

D'altra banda, el 42,7% d'adolescents considera que és útil llegir notícies a les xarxes socials per informar-se sobre problemes de salut mental, i 1 de cada 3 (36,4%) assegura haver trobat recursos útils per a la seva salut mental. de les xarxes socials. Mentrestant, més de la meitat dels entrevistats percep com a molt o força perilloses per a la salut mental plataformes com Twitter/X (56,3%), TikTok (55,4%) i Instagram (52,1%).

Després d'analitzar les opinions sobre la salut mental dels nois i les noies enquestats, UNICEF Espanya proposa una sèrie de recomanacions amb la finalitat d'abordar els desafiaments detectats i promoure un entorn més favorable per al desenvolupament mental i emocional de nens, nenes i adolescents.

Entre d'altres, destaquen: enfortir els programes i els serveis de prevenció, detecció precoç i atenció de la salut mental en l'àmbit de l'Atenció Primària de Salut; comptar amb dades oficials actualitzades, comparables i desagregades; brindar eines a les escoles per prevenir el malestar emocional; impulsar la regulació i la formació habilitant de la figura del Coordinador de Benestar i Protecció de la Infància; potenciar la participació de menors a les campanyes de conscienciació social de salut mental i eradicació de l'estigma; donar suport a les famílies i cuidadors, i exhortar les plataformes i els serveis digitals a establir controls d'accés per edat.