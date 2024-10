Revelen quin és el principal problema de visió dels espanyols

Foto: Freepik

La miopia ha escalat a la primera posició del rànquing de problemes de visió dels espanyols, segons revela el IV Baròmetre de Benestar Ocular de Mirança, i supera així, amb un 37%, l'astigmatisme (35%) i la presbícia (32%), que apareixien per sobre de la miopia en edicions anteriors de l'estudi. Durant la presentació de les conclusions del Baròmetre, que ha tingut lloc aquest dimecres en el marc del Dia Mundial de la Visió, que es commemora demà, l'oftalmòleg Aritz Urcola, de Miranza Begitek (Sant Sebastià) i Miranza Ókular (Vitòria), ha qualificat a la miopia com a "epidèmia" o "pandèmia" del món occidental.

"És el peatge que ens toca viure com a societat civilitzada i només hem de mirar cap a l'est i veure que per exemple al Japó o en altres països del sud-est asiàtic la miopia és altíssima i anem cap a això".

"El problema no és que sigui només la miopia com a defecte de graduació, sinó que hi ha un percentatge de casos d'aquelles miopies que poden generar problemes molt importants. Per això, el fonamental de la prevenció que es produeixi aquest problema és que ens podem trobar amb no només pacients míops que usen ulleres o lents de contacte, sinó pacients míops amb una malaltia ocular important", ha ressaltat per la seva banda l'oftalmòleg Juan Pedro Torralba, de Miranza Oculsur (Cadis i Jerez).

El Baròmetre, basat en una enquesta a un miler de persones de més de 25 anys, destaca que l'estat ocular dels espanyols gairebé no obté un aprovat just, amb una puntuació de 5,20 sobre 10, pràcticament la mateixa nota que l'any passat (5,22), si bé suspèn en els enquestats més grans de 41 anys, amb un 4,87 en el grup d'entre 41 i 64 anys i un 4,91 en els més grans de 61 anys. Respecte a aquest suspens en la població de entre 41 i 64 anys, Urcola ha assenyalat que es tracta d'una franja d'edat “en què estem involucrats en el ritme de treball, ens dediquem a la cura dels nostres pares i dels nostres fills i menys a altres coses.

I per això, aquesta franja d'edat, on també sol aparèixer per primera vegada la presbícia, que potser és un punt de presa de consciència, és un bon moment per fer una primera revisió oftalmològica”. Malgrat les males qualificacions, el 72 per cent d'enquestats percep la seva salut ocular com a "raonable"; encara que és significativament menor el percentatge de persones que la valora com a "bona" o "excel·lent" (35 per cent) Crida l'atenció que aquest percentatge és molt inferior al de persones que valoren com a bona o excel·lent la seva salut general (58%), cosa que situa a la vista com un punt feble de la salut dels espanyols.

Torralba s'ha mostrat sorprès davant de la diferència entre la valoració de l'estat de la salut general i la salut ocular i ha instat la població a assumir que dins del control de la salut general s'ha d'introduir el factor de la salut visual.

"Ens cuidem, fem esport, gimnàs, alimentació, vida sana, però bé, arriba un moment en què en no considerar aquest factor de la salut visual ens podem trobar amb determinades patologies que apareixen amb el temps que no les hem tingut en compte prèviament", ha precisat. Els resultats de l'informe indiquen que almenys un de cada tres espanyols té símptomes de problemes visuals, i els més freqüents són la visió borrosa (34,5 per cent), la sensibilitat a la llum (33,6 per cent), la sensació de pèrdua de visió (33,3 per cent), irritació, picor o coïssor (31 per cent) i sequedat als ulls (30,1 per cent).

Pel que fa a l'impacte de la mala visió a la vida quotidiana, la meitat de la mostra coincideix que la vista afecta la capacitat de conduir i de treballar; el 25% assenyala que impacta negativament en la seva capacitat de socialitzar i fins i tot "a les meves ganes de sortir de casa" (21%). Així mateix, hi ha una part de la població que associa els seus problemes de visió amb sensació d'inseguretat (25 per cent), frustració, dependència i fins i tot vergonya (10 per cent), cosa que estreta vincles entre els problemes que afecten la vista amb processos depressius.

L'enquesta posa de manifest el poc índex de tractament per revertir o frenar problemes de visió, cosa que podria relacionar-se amb poc coneixement o manca de confiança en l'existència de cirurgies, fàrmacs i tecnologia, tot i que el 36% dels usuaris d'ulleres i el 42% dels portadors de lents de contacte perceben la dependència d'aquestes correccions òptiques com a molèstia o incomoditat.

"Avui dia, realitzem estudis preoperatoris molt complets i comptem amb un ampli ventall de tècniques, que ens permeten oferir solució a pacients que fa anys no podien operar-se per tenir moltes diòptries o certs condicionants oculars. A més, amb la cirurgia de cristal·lí actual, podem corregir qualsevol altre detecte refractiu previ del pacient, a més de la presbícia o la cataracta, eliminant de manera pràcticament total la dependència d'ulleres a qualsevol distància", ha explicat l'oftalmòleg Juan Pedro Toraralba.

Prevenció i hàbits saludables

Per a nou de cada 10 persones és important tenir cura de la vista i el 70% creuen que és clau per gaudir de la vida. Això no obstant, un estil de vida poc saludable i la manca de conscienciació sobre la importància de prevenir patologies oculars mitjançant bons hàbits i revisions periòdiques pot estar afectant la salut visual de la població.

De fet, el Baròmetre adverteix que el 55 per cent dels espanyols porta un estil de vida poc actiu o sedentari, fet que explica que aquest mateix percentatge d'enquestats indiqui realitzar activitats que requereixen l'ús d'una vista propera, com llegir al mòbil o fer servir l'ordinador.

A més, només el 49% d'enquestats percep una associació entre la salut ocular i hàbits de vida. Pel que fa a la prevenció, vuit de cada 10 enquestats afirmen que cal revisar la vista anualment, encara que, després, la mitjana de revisions oculars no arriba a una visita oftalmològica anual. Els especialistes han posat èmfasi, més que en la periodicitat requerida per a les revisions, en la necessitat de fer-les en el cas dels que no ho fan i en aquells que tenen antecedents familiars de patologies oculars.

Finalment, el Baròmetre enumera recomanacions per cuidar la salut ocular, especialment en població amb factors de risc i elements de més vulnerabilitat. Entre elles, adquirir bons hàbits amb un estil de vida Mediterrani que inclogui alimentació saludable, vida familiar i plans d'oci; acudir regularment a l'oftalmòleg; evitar el sedentarisme; treballar en estratègies per treballar l'estrès, ja que és un dels factors de més impacte; i dedicar-se més temps a un mateix entre els 40 i els 65 anys.