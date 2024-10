Col·lapse a les Urgències de l'Hospital del Mar: pacients amb més de 95 hores d'espera

Un treballador sanitari protegit a la Unitat de Cures Intensives -UCI- de l'Hospital del Mar, a Barcelona, Catalunya - EP

El col·lapse hospitalari continua sent una realitat alarmant a Barcelona, i els treballadors de l'Hospital del Mar ho han deixat clar en un missatge publicat a la xarxa social X. El 9 d'octubre del 2024, van denunciar que les Urgències de l'hospital estaven completament desbordades, amb un total de 221 pacients esperant ser atesos. D'aquests, 56 pacients feia més de 24 hores que eren al servei d'urgències sense ser traslladats a una habitació o rebre l'atenció adequada.

Entre els casos més greus, un dels pacients feia més de 95 hores que era a Urgències, i un altre de 89 anys havia superat les 80 hores d'espera. Segons descriuen els treballadors, els passadissos estaven plens, amb llits ocupats a tot arreu i una situació insostenible tant per als pacients com per al personal sanitari, que lluita per atendre la creixent demanda sense els recursos suficients.

Aquest tipus de situacions a hospitals públics evidencia la greu crisi de saturació que afecta el sistema sanitari, especialment als serveis d'urgències, on l'augment de la pressió assistencial, la manca de llits i personal, juntament amb una gestió deficient, agreugen els temps espera i posen en risc la salut dels pacients.