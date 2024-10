Sanitat anuncia modificacions en el preu de milers de medicaments

Una farmacèutica amb medicaments. Foto: Europa Press

El Ministeri de Sanitat ha dut a terme una revisió dels preus de 17.655 medicaments, dels quals 13.933 es dispensen a farmàcies comunitàries i 3.722 a hospitals. Aquesta actualització es traduirà en un estalvi estimat de 139 milions d'euros. Aquesta setmana, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat l'Ordre de Sanitat que actualitza el sistema de preus de referència dels medicaments al Sistema Nacional de Salut (SNS) per al 2024.

Tot i això, l'estalvi projectat per a aquest any és inferior al del 2023, quan es van revisar els preus de 17.671 presentacions, aconseguint un estalvi estimat de 217,54 milions d'euros, gairebé el doble que el de la revisió actual. La diferència encara és més notable en considerar els medicaments hospitalaris, on l'estalvi el 2023 va assolir els 160,41 milions d'euros, en comparació dels 73,51 milions d'aquest any. Pel que fa als medicaments dispensats a oficines de farmàcia, l'estalvi va ser de 57,13 milions d'euros l'any passat.

En aquesta nova revisió, s'han creat 12 nous conjunts de presentacions de medicaments per a farmàcies comunitàries, cosa que representa una disminució respecte dels 16 conjunts creats l'any anterior. Per als medicaments d'àmbit hospitalari, s'han establert 12 conjunts davant dels 17 de la revisió anterior. A més, s'han revisat els preus de referència de 453 conjunts de farmàcies i 268 d'hospitals, suprimint 17 conjunts en total (8 de farmàcies i 9 d'hospitals).

El càlcul del preu de referència de cada conjunt es basa en el cost més baix per tractament i dia de les presentacions incloses. Per assegurar el subministrament de certs medicaments i la seva disponibilitat a l'SNS, s'han establert mecanismes excepcionals a la norma general de càlcul. Així, el preu de referència ponderat s'aplicarà a presentacions amb dosificacions especials, malalties greus o aquelles el preu de les quals hagi estat revisat en els darrers dos anys a causa de manca de rendibilitat segons la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments. D'altra banda, el preu de referència mínim per a cada presentació s'ha establert a 1,6 euros.

Així, des de dimecres 9 passat, els laboratoris subministren els medicaments al nou preu industrial de referència. Durant un període de vint dies naturals, els distribuïdors han de conservar el preu de venda anterior a aquesta reducció. Per part seva, les oficines de farmàcia continuaran dispensant els medicaments al preu de venda al públic anterior a la reducció fins a l'últim dia del primer mes següent a l'entrada en vigor de l'Ordre, és a dir, fins al 30 de novembre de 2024.