Llum verda a la Llei ELA: investigació, assistència 24 hores i reconeixement de la discapacitat

La nova llei té com a objectiu accelerar el reconeixement de la discapacitat i la dependència, un procés que actualment és lent i que retarda l'accés dels afectats a les prestacions necessàries. L'acord estableix un procediment urgent per revisar aquests graus, amb un termini màxim de tres mesos per resoldre els casos.

En fases avançades de malalties que causen dependència total, com l'ELA, es garanteix assistència contínua les 24 hores, incloent-hi ajuda personal i tractament especialitzat per a problemes respiratoris i d'alimentació. També s'oferiran serveis de rehabilitació i fisioteràpia a hospitals i domicilis per preservar o millorar les capacitats funcionals dels pacients.

La llei introdueix mesures de suport als cuidadors, permetent mantenir la base de cotització de la seva última feina si es veuen obligats a deixar-ho per cuidar una persona en situació de gran dependència, cosa que protegeix les seves futures pensions. El cost daquesta cotització serà compartit amb lIMSERSO.

Per als pacients que depenguin de dispositius mèdics com la ventilació mecànica, es garantirà el subministrament elèctric, amb bonificacions a la tarifa i sistemes de respatller en cas de talls d'energia. A més, podran accedir al Bo Social Elèctric per alleujar l'impacte a la factura de la llum.

Finalment, es crearà un Registre Estatal de Malalties Neurodegeneratives per recopilar dades sobre aquestes patologies, millorant així la planificació de recursos. També s'impulsarà la investigació des de l'Institut de Salut Carles III per avançar en el diagnòstic i el tractament d'aquestes malalties.