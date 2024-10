La campanya de la vacunació de la grip i la Covid-19 s'amplia als majors de 60 anys

Una infermera prepara una dosi d'una vacuna. Foto: Europa Press

La campanya de vacunació de tardor 2024-25 se centra en la protecció de la ciutadania contra virus respiratoris com la grip i la COVID-19, especialment entre les poblacions de risc. Cada any, es treballa per augmentar les cobertures de vacunació, amb l'objectiu de reduir la circulació d'aquestes malalties durant els mesos de tardor i hivern. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernàndez, ha destacat la importància de vacunar-se, no només per protegir la salut, sinó també per cuidar les persones vulnerables del nostre entorn.

La vacunació és una mesura de salut pública eficaç que redueix l'impacte sobre els serveis sanitaris. A Catalunya, es pretén assolir una cobertura vacunal del 75% entre persones majors de 60 anys, dones embarassades i personal sanitari, i un 60% entre les dones embarassades i infants. Cada any, la vacunació evita més de 34.000 casos de malalties i les seves complicacions.

La primera fase de la vacunació, que va començar el passat 23 de setembre, se centra en les persones que viuen en residències, aquelles de 80 anys o més, i dones embarassades. A partir del pròxim dilluns 14 d’octubre, s’ampliarà a persones de 60 anys o més, persones amb condicions de risc i professionals sanitaris. Es recomana també vacunar els infants d'entre 6 i 59 mesos, ja que són un grup d'edat especialment vulnerable.

La campanya de vacunació inclou vacunes tetravalents i trivalents per a la població infantil, així com vacunes monovalents adaptades per a la COVID-19. S’han adquirit 1.768.000 dosis de vacunes contra la grip, un increment respecte a les campanyes anteriors. Per a la població que viuen en residències, els professionals sanitaris s'encarregaran de la vacunació en els centres. La resta de la població podrà vacunar-se als centres d’atenció primària (CAP) amb cita prèvia o en punts de vacunació poblacionals que s’obriran a les regions sanitàries.

Prova pilot

Com a novetat, enguany es durà a terme un projecte pilot a les comarques del Barcelonès Nord, Baix Maresme i Maresme Central, on s’enviaran SMS per a la citació proactiva de les persones de 60 a 80 anys i d’altres grups vulnerables. Els punts de vacunació estaran disponibles de dilluns a dissabte, facilitant així l’accés a la vacunació a la població. La campanya continuarà fins a finals de març de 2025, tot i que el període prioritari és durant la tardor.