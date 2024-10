El risc de salut a què s'enfronten els ballarins de break dance

Els ballarins de breakdance són especialment propensos a patir lesions a causa de la complexitat i les exigències físiques dels moviments. Foto: CanvaPro d'InstaStudio i Jerm Gonzalo

Els ballarins de break dance poden córrer el risc de desenvolupar una afecció causada per repetir repetidament un moviment fonamental en la pràctica i execució, el headspin, els girs repetitius del cap. Així ho adverteixen en un nou article de la revista 'BMJ Case Reports' signat per Christian Baastrup Sondergaard del Departament de Neurocirurgia de l'Hospital Universitari de Copenhaguen a Dinamarca.

Aquesta afecció, coneguda com a “forat de cap giratori” o “bult de breakdance”, és exclusiva dels ballarins de breakdance i apareix com un bony que sobresurt en el cuir cabellut, sovint acompanyat de pèrdua de cabell i dolor.

Els ballarins de breakdance són especialment propensos a patir lesions a causa de la complexitat i les exigències físiques dels moviments, assenyalen els autors. Els esquinços, les distensions i la tendinitis són especialment comuns. També s'han reportat lesions al cap i al cervell, inclosos hematomes subdurals (acumulació de sang entre el crani i el cervell).

A més, el breakdance prolongat sovint condueix a la "síndrome de sobreús del breakdancer", que inclou diverses afeccions, com la síndrome del túnel carpià i tendons inflats i inflamats (tenosinovitis), així com pèrdua de cabell i irritació del cuir cabellut. autors. En aquest article apareix el cas clínic d'un home d'uns 30 anys que tenia un tumor al cuir cabellut.

L'home va dir que havia realitzat diversos tipus de maniobres de gir de cap durant més de 19 anys. Practicava els seus moviments cinc cops per setmana durant aproximadament una hora i mitja cada cop. Durant aquestes sessions se li aplicava pressió directa a la part superior del cap durant entre dos i set minuts.

Tot i la pèrdua de cabell i un bony creixent al seu cap, va continuar practicant girs de cap, però es va veure obligat a actuar quan el bony va començar a créixer molt i el seu cuir cabellut va començar a sentir-se sensible. Una tomografia de cap va revelar un engrossiment de la pell, el teixit i el crani al voltant del bony, però no hi havia signes evidents de càncer, cosa que es va confirmar mitjançant una biòpsia. Li van extirpar l'embalum, però el teixit cutani circumdant va quedar engrossit.

Tot i això, l'home estava content amb el resultat i se sentia capaç de tornar a sortir en públic sense haver de portar gorra. Aquest informe representa només un cas, i fins ara només se n'han publicat detalls d'un altre, per la qual cosa els resultats s'han d'interpretar en aquest context. Tot i això, els autors conclouen: "Aquest cas subratlla la importància de reconèixer les afeccions cròniques del cuir cabellut en els ballarins de breakdancer i suggereix que la intervenció quirúrgica pot ser un tractament eficaç".