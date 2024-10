Demostren com l'esmorzar afecta de manera diferent la salut i els nivells d'energia d'homes i dones | Europa Press

L'esmorzar té un efecte directe en la ingesta diària d'energia, per això és important triar bé el que menjaràs a primera hora. No és dolent que triïs un bagel torrat per esmorzar, mentre que la teva parella tria ous. La varietat en lelecció, més enllà de triar el que tagrada, pot ser també decisiu a lhora de perdre pes.

De fet, segons un nou estudi de la Universitat de Waterloo, al Canadà, aquesta diferència podria ajudar-te a perdre una mica de pes. L'estudi, que va fer servir un model matemàtic del metabolisme d'homes i dones, va mostrar que el metabolisme dels homes respon millor de mitjana a un menjar carregat de carbohidrats alts com a civada i grans després de dejunar durant diverses hores, mentre que les dones se'n beneficien millor d'un àpat amb un major percentatge de greix, com truites i alvocats.

"L'estil de vida és un factor important en la nostra salut en general. Vivim vides molt ocupades, per la qual cosa és important comprendre com decisions aparentment intranscendents, com esmorzar, poden afectar la nostra salut i els nostres nivells d'energia. Ja sigui que intentis perdre pes, mantenir-lo o simplement mantenir la teva energia, és important comprendre l'impacte de la teva dieta al teu metabolisme", afirma Stéphanie Abo, candidata al doctorat en Matemàtiques Aplicades i autora principal de l'estudi.

L'estudi es basa en una llacuna existent en la investigació sobre les diferències de gènere en la manera com els homes i les dones processen el greix. "Sovint tenim menys dades de recerca sobre els cossos de les dones que sobre els cossos dels homes", afegeix Anita Layton, professora de Matemàtiques Aplicades i titular de la Càtedra de Recerca Canadà 150 a Biologia Matemàtica i Medicina.

En construir models matemàtics basats en les dades que tenim, podem provar ràpidament moltes hipòtesis i modificar experiments de maneres que serien impracticables amb subjectes humans. "Com que les dones tenen més greix corporal de mitjana que els homes, es podria pensar que cremarien menys greix per obtenir energia, però no és així", afirma Layton.

La nutrició humana consisteix principalment en carbohidrats, greixos i proteïnes. Els carbohidrats s'oxiden preferentment sobre els greixos, estabilitzant els nivells de glucosa a la sang, mentre que l'excés d'ingesta calòrica afavoreix l'emmagatzematge de greix degut a la seva alta densitat energètica.

Els resultats del model suggereixen que les dones emmagatzemen més greix immediatament després d'un àpat, però també cremen més greix durant el dejuni. En el futur, els investigadors esperen construir versions més complexes dels seus models de metabolisme i ampliar-los més enllà de la consideració del sexe biològic incorporant-hi el pes, l'edat o l'etapa del cicle menstrual d'un individu.

Els homes generalment afavoreixen el metabolisme de carbohidrats, mentre que les dones s'inclinen pel metabolisme de lípids, cosa que resulta en diferències significatives basades en el sexe en l'oxidació d'energia en diversos estats metabòlics, com el dejuni i l'alimentació. Aquestes diferències estan influïdes per la composició corporal i els fluxos metabòlics inherents, inclòs l'augment de les taxes de lipòlisi a les dones.

Les troballes no mostren diferències significatives entre homes i dones en les respostes de glucosa, insulina o lactat, cosa que recolza la hipòtesi que les diferències metabòliques relacionades amb el sexe són més pronunciades en el metabolisme dels lípids que en el metabolisme de la glucosa durant la fase postprandial.