Descobreixen que 5 menors poden controlar el VIH sense tractament antiretroviral

Els 5 casos excepcionals van resultar ser del sexe masculí. Foto: CanvaPro de Bruna Saraiva i atakan

Un estudi internacional liderat per la Universitat d'Oxford (Regne Unit), i que compta amb la participació d'IrsiCaixa --centre impulsat per la Fundació La Caixa i la Conselleria de Salut de la Generalitat--, ha detectat 5 menors que mantenen el VIH controlat sense rebre tractament antiretroviral.

Publicat a la revista 'Nature Medicine', ha fet un seguiment a Sud-àfrica de 284 nadons que van adquirir el VIH abans de néixer, però que van rebre tractament des del primer moment, ha informat IrsiCaixa en un comunicat d'aquest dijous.

La investigació ha mostrat que, de tots els nens estudiats, 5 han mostrat un control "excepcional" del VIH ja que, tot i haver deixat posteriorment el tractament antiretroviral o prendre'l de forma discontínua, mantenen el virus indetectable a la sang.

Els resultats vinculen la capacitat d'aquests nens per controlar el VIH amb tenir un virus menys replicatiu i més sensible a l'interferó --una molècula característica de la resposta immunitària contra el VIH--. Aquests factors, juntament amb altres característiques del sistema immunitari innat, són diferents entre el sexe masculí i el femení, i “aquest biaix podria explicar per què els 5 casos excepcionals identificats són del sexe masculí”.

Resultats

Les dades suggereixen que, en els casos en què s'inicia el tractament antiretroviral de manera precoç després del naixement, alguns menors "poden assolir un control espontani del virus", i que pot estar associat a factors diferents entre sexes. L'investigador Icrea Javier Martínez-Picado afirma que iniciar ràpidament el tractament antiretroviral, no tenir un sistema immunitari hiperactivat i que la infecció es produeixi per un virus poc agressiu són “els tres factors comuns en nens i això crea un escenari ideal per aplicar estratègies de curació del VIH".

Els resultats indiquen que en els 5 casos el virus que havien rebut tenia una capacitat replicativa més baixa que el dels altres nens de la cohort i això, juntament amb el fet que el virus era sensible a la resposta immunitària, “podrien ser dos factors que contribueixen a aquest control excepcional”.

A més, els 5 casos excepcionals van resultar ser del sexe masculí, cosa que demostra que els virus transmesos a nadons del sexe masculí "són més sensibles a l'interferó" i que, encara que els virus adquirits pel sexe masculí solen tenir més capacitat replicativa, els 5 casos s'apartaven d‟aquesta tendència.