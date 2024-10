El mal de regla: Causes i consells per alleujar-lo

Provar aquestes estratègies pot millorar significativament la qualitat de vida. Foto: CanvaPro de Maravic i 9nong

El dolor menstrual, conegut com a dismenorrea, és una molèstia que afecta moltes dones durant el seu cicle menstrual. Aquest dolor, que s'experimenta principalment a la part baixa de l'abdomen, pot variar de lleu a sever i de vegades també afectar l'esquena baixa i les cuixes. Encara que és una part natural del cicle menstrual, hi ha maneres de reduir o alleujar el dolor sense recórrer sempre a medicaments.

Per què passa el mal de regla?

Durant la menstruació, l'úter es contrau per ajudar a expulsar el seu revestiment. Aquestes contraccions estan causades per unes substàncies anomenades prostaglandines, que també estan involucrades en la inflamació i el dolor. Com més alta és la concentració de prostaglandines, més intenses solen ser les contraccions, cosa que pot augmentar el dolor. De vegades, les causes subjacents com endometriosi o fibromes poden intensificar el malestar, per la qual cosa és recomanable consultar un metge si el dolor és molt fort o persistent.

Trucs per alleujar el dolor menstrual

Si bé els medicaments antiinflamatoris com l'ibuprofè poden ser efectius, hi ha alguns trucs naturals i senzills que poden ajudar a reduir el dolor:

Aplicar calor : Col · locar una bossa d'aigua calenta o un coixinet tèrmic a la zona abdominal o lumbar pot relaxar els músculs i reduir la tensió, proporcionant alleugeriment ràpid.

: Col · locar una bossa d'aigua calenta o un coixinet tèrmic a la zona abdominal o lumbar pot relaxar els músculs i reduir la tensió, proporcionant alleugeriment ràpid. Fer exercici suau : Encara que pot ser l'última cosa que vingui de gust, caminar o practicar ioga suau ajuda a millorar la circulació i redueix la producció de prostaglandines, disminuint així el dolor.

: Encara que pot ser l'última cosa que vingui de gust, caminar o practicar ioga suau ajuda a millorar la circulació i redueix la producció de prostaglandines, disminuint així el dolor. Prendre infusions : Les infusions de camamilla, gingebre o canyella tenen propietats antiinflamatòries i calmants, que poden ajudar a alleujar les rampes.

: Les infusions de camamilla, gingebre o canyella tenen propietats antiinflamatòries i calmants, que poden ajudar a alleujar les rampes. Mantenir una dieta equilibrada : Consumir aliments rics en omega-3 com el salmó, fruits secs o llavors de lli, pot reduir la inflamació i el dolor.

: Consumir aliments rics en omega-3 com el salmó, fruits secs o llavors de lli, pot reduir la inflamació i el dolor. Reduir l'estrès : Tècniques com la meditació o la respiració profunda poden ajudar a reduir la percepció del dolor.

Provar aquestes estratègies pot millorar significativament la qualitat de vida durant el període menstrual, proporcionant alleugeriment sense necessitat de dependre exclusivament de medicaments.