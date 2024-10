La supervivència de pacients de càncer de mama a Catalunya 5 anys després de la detecció és del 90% Europa Press

La supervivència de les pacients de càncer de mama a Catalunya cinc anys després del diagnòstic és del 89,3%, segons la Conselleria de Salut de la Generalitat en un comunicat amb motiu del Dia Mundial contra el càncer de mama.

L'any 2023 es van diagnosticar a Catalunya 5.337 càncers de mama, que suposen el 28,7% del total dels tumors diagnosticats en dones l'any passat: 3.952 casos a Barcelona; 566 a Tarragona; 526 a Girona, i 293 a Lleida.

Pel que fa a la mortalitat, el 2023 van morir a Catalunya 1.067 dones per càncer de mama, un 15,6% de totes les morts per càncer en dones.

La Conselleria de Salut ha recordat que la detecció precoç del càncer de mama "és clau per detectar-ho a les etapes inicials, quan encara no es pot notar ni produeix molèsties i quan la possibilitat de curació és més alta".

En aquest sentit, el Programa de detecció precoç, que detecta 1.500 casos de càncer a l'any, convida les dones entre 50 i 69 anys a fer-se una mamografia cada dos anys; l'any passat va convidar 510.000 dones i en van participar 330.000.

La Conselleria també recomana a les dones un estil de vida saludable per reduir el risc de patir càncer, com no fumar, fer activitat física, seguir una alimentació saludable, mantenir un pes saludable o practicar la lactància materna.