Com afecta el nostre cervell el 'desordre visual'?

La troballa tanca una escletxa que existia entre els diferents camps que estudien la visió. Foto: CanvaPro de leremygan i cottonbro studio

En un nou estudi d'investigadors de Yale (Estats Units) demostren que el 'desordre visual' altera el flux d'informació al cervell, igual que la ubicació precisa d'aquest desordre dins del camp visual més ampli.

Les troballes ajuden a aclarir la base neuronal de la percepció i ofereixen una comprensió més profunda de l'escorça visual al cervell. Publicat a la revista 'Neuron', l'estudi recorda que ja sigui que mirant els telèfons, la pàgina d'un llibre o la persona que és a l'altra banda de la taula, els objectes que s'enfoquen mai no estan aïllats; sempre hi ha altres objectes o persones al camp visual.

Fins ara, no es comprèn bé com aquest "desordre" visual afecta el processament visual al cervell. "Investigacions anteriors han demostrat que el desordre visual té un efecte en l'objectiu de la teva percepció, i en diferents graus depenent d'on es trobi aquest desordre pel que fa a on estàs mirant en aquest moment", esmenta Anirvan Nandy, professor assistent de neurociència a la Facultat de Medicina de Yale (YSM) i coautor principal de lestudi.

"Llavors, per exemple, si em demanen que llegeixi la paraula 'gat' amb la cua de l'ull, la lletra 't' tindrà un efecte molt més gran que la lletra 'c' en la meva incapacitat per identificar amb precisió la lletra 'a' , encara que 'c' i 't' siguin equidistants de 'a'".

Aquest fenomen s'anomena "amuntegament visual" i és la raó per la qual no podem llegir amb la cua de l'ull, per molt que ho intentem, i per la qual ens resulta difícil identificar objectes quan estan ubicats entre el desordre a la vora del nostre camp visual, exposa Nandy. Per al nou estudi, els investigadors es van proposar determinar què passa al cervell quan hi ha aquest desordre visual.

Per això, van entrenar micos macacos (una espècie els sistemes i capacitats visuals dels quals són molt similars als humans) perquè fixessin la mirada al centre d'una pantalla mentre es presentaven estímuls visuals dins i fora dels seus camps receptius. Durant aquesta tasca, els investigadors van registrar l'activitat neuronal a l'escorça visual primària del mico, la principal porta d'entrada del cervell per al processament de la informació visual.

Els investigadors van descobrir que la ubicació específica d'aquest desordre dins del camp visual del mico no tenia gaire efecte en la manera com la informació passava entre les neurones de l'escorça visual primària. No obstant, sí que afectava l'eficiència amb què fluïa aquesta informació. És una cosa així com una cadena telefònica en què es demana als individus que truquin a una altra persona per transmetre una informació fins que, un darrere l'altre, tots els membres del grup hagin rebut la informació.

En el cas de la percepció visual, diuen els investigadors, la ubicació del desordre visual no va canviar l'ordre de la cadena telefònica, però sí que va canviar la qualitat amb què es transmetia el missatge de persona a persona.

"Per exemple, el desordre visual en una ubicació impulsaria la informació en una capa particular de l'escorça visual primària en menor mesura que el desordre en una altra ubicació", exemplifica Monika Jadi, professora assistent de psiquiatria a YSM i coautora principal de l'estudi.

Els investigadors també van descobrir una propietat general de l'escorça visual que fins ara no es coneixia. Hi ha diverses àrees del cervell implicades en la visió i el reconeixement d'un objecte, i la informació passa per aquestes regions en un ordre determinat. Per exemple, l'escorça visual primària envia un paquet d'informació a l'escorça visual secundària, que envia la vostra informació a la parada següent.

"El que ja s'entenia bé és que hi ha càlculs complexos que tenen lloc dins àrees visuals individuals i el resultat d'aquests càlculs es transfereix després a la següent àrea al llarg de la jerarquia visual per completar tot el càlcul de reconeixement d'objectes" , exposa Jadi. El que els investigadors van descobrir al nou estudi va ser que també hi ha subunitats dins d'aquestes àrees més grans que fan els seus propis càlculs i transmeten part d'aquesta informació, però no tota, a altres subunitats.

La troballa tanca una escletxa que existia entre els diferents camps que estudien la visió, explica Nandy. Els investigadors estan ara interessats en com el desordre podria afectar el processament d'informació entre regions del cervell i com l'atenció influeix en aquest sistema.

"Quan estàs conduint, per exemple, pots estar mirant el cotxe que tens al davant, però la teva atenció podria estar centrada en un cotxe al carril contigu mentre intentes determinar si estan a punt d'incorporar-s'hi", afegeix Nandy. Per tant, la informació visual detallada que reps prové de l'automòbil que va davant teu, però la informació d'interès és fora del teu focus.