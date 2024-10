Fumes cànnabis durant l'embaràs? Així pot afectar el teu nadó

El cànnabis és cada cop més accessible. Foto: CanvaPro de Dmitry_Tishchenko i Anna Subbotina

Investigadors del Nationwide Children's Hospital (Estats Units) han presentat noves troballes que se sumen a l'evidència existent que l'exposició al cànnabis abans del naixement pot afectar negativament els nens, concretament el pensament i l'aprenentatge dels nadons, segons es desprenen d'un estudi publicat a 'JAMA Pediatrics'.

Els investigadors van trobar que l'exposició prenatal al cànnabis estava associada a la primera infància amb habilitats de pensament i comportaments més deficients, com ara control d'impulsos, atenció, capacitat de planificació i comportament més agressiu, tots els quals juguen un paper vital en l'exercici de els nens a l'escola i interactuen amb els altres.

A mesura que el cànnabis es legalitza i és més accessible en diverses formes a tot el país, hi ha una preocupació creixent entre els proveïdors d'atenció mèdica sobre el possible impacte en els nens. "Encara que el cànnabis és un producte natural, el seu ús durant l'embaràs comporta molts riscos", declara categòrica la doctora Sarah Keim, investigadora principal del Centre de Salut Bioconductual del Nationwide Children's Hospital i autora principal de l'estudi.

"Algunes dones poden recórrer al cànnabis per tractar alguns problemes comuns de l'embaràs, com nàusees, problemes de son i estrès. Això no es recomana. És important consultar un metge per trobar opcions més segures que ajudin amb aquests problemes durant l'embaràs", afegeix.

Els investigadors van utilitzar múltiples avaluacions, que van incloure preguntes als pares sobre els comportaments típics dels seus fills i els mesuraments d'habilitats relacionades amb el control d'impulsos, l'atenció, la resolució de problemes i el maneig d'emocions en nens en edat preescolar. Els resultats van mostrar que els nens exposats al cànnabis tenien més dificultats per controlar els seus impulsos, parar atenció i planificar, i van mostrar un comportament més agressiu quan els investigadors van observar el comportament en un entorn de laboratori de jocs.

"Les nostres troballes no van ser sorprenents; en realitat, confirmen i amplien evidències de llarga data d'investigacions anteriors", matisa Keim. "Amb la nostra mostra més contemporània i diversa de dones i nens, i amb una potència del cànnabis molt més gran ara que en dècades passades, aquest estudi valida investigacions anteriors i recolza les recomanacions clíniques existents per als pacients".