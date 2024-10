Les infermeres de Catalunya clamen: "Estem cremades, cal prendre mesures urgentment"

Una infermera a un hospital. Foto: Europa Press / Canva Pro

El Consell General d'Infermeria (CGE) ha alertat que Espanya necessita gairebé 123.000 infermeres per arribar a la mitjana del nombre de professionals per habitants que tenen els països europeus.

Aquesta escassetat, segons va denunciar el president de l'organisme, és una cosa que es cronifica en el temps. "Estem a anys llum de nacions del nostre entorn", va criticar el president del CGE, Florentino Pérez Raya, durant la presentació de l'informe La situació de la professió infermera. Informe de Recursos Humans.

I a Catalunya? Magda Moyano, infermera i delegada de SATSE a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, explica a CatalunyaPress que “la gent està esgotada, cremada” i que “encara que el futur pinta complicat, pot ser-ho encara més si no es prenen mesures”.

“Exigim des de fa temps la Llei de Seguretat del Pacient”, continua la infermera. Per a què serviria? El que esperen des del sector és que, en primer lloc, aconsegueixi que es redueixin les ràtios de pacients que els professionals del sector atenen. Actualment, a Espanya hi ha 6,3 infermeres per cada 1.000 habitants, mentre que la mitjana a Europa és de 8,83 per cada 1.000 habitants.

"La qualitat assistencial és molt pitjor, i és normal que hi hagi molts professionals que ho vulguin deixar", analitza Moyano. "Parles amb gent que treballa als Països Baixos i et diuen que poden fer la seva feina com cal i amb la màxima seguretat", afegeix.

Cal tenir en compte que l'informe del CGE també detalla que hi ha diferències entre comunitats autònomes; Navarra és on la situació és millor, amb una ràtio de 8,87 per 1.000 (superior a la mitjana continental), mentre que a l'altre extrem hi ha la Regió de Múrcia, amb 4,8.

"No ens sentim reconegudes"

A això cal afegir qüestions com la "normalitat" en què s'ha convertit treballar 11 dies de forma consecutiva. "No passa a cap altre lloc, és normal que els més joves es plantegin marxar", confessa Moyano, que assegura que "ser infermera a Catalunya no és atractiu, no ens sentim reconegudes com altres professionals".

A més a més, apunta també que els contractes que s'ofereixen ara tenen una durada de tres mesos, de manera que tampoc no existeix la certesa que sigui un treball estable a llarg termini.

Diverses veus, a més, han dit que caldria contractar 20.000 infermeres perquè s'incorporessin al sistema de salut català. Això, però, podria ser una solució... o no. "Posar xifres concretes sempre és complicat. Hem de tenir en compte que hi haurà jubilacions, gent que s'anirà a treballar a l'estranger... Podria ser suficient, però és difícil donar una resposta exacta", conclou.