Per què la psoriasi s'associa a la depressió?

Psoriasi. Foto: CanvaPro de MUHAMAD ALIP FABIO MANDAKA i Денис Безобразов

La literatura científica recull que l' ansietat i la depressió solen anar de la mà en els casos de psoriasi , i la seva prevalença és més gran enfront de la mitjana de població. Això, òbviament, redunda en la qualitat de vida d'aquests pacients, que habitualment se senten estigmatitzats per les lesions a la pell. Segons el Consell General de la Psicologia d'Espanya, el 55% dels pacients amb psoriasi tenen símptomes de depressió lleus o moderats, i el 57,6% símptomes d'ansietat.

En concret, tal com defineix l' Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV) , la psoriasi representa una malaltia inflamatòria crònica del sistema immunitari, que afecta especialment la pell. Avui dia diu que la pateixen un milió d'espanyols, i encara que el seu origen encara no se sap, sembla que està clara la seva influència genètica, així com d'alguns factors ambientals.

"Les cèl·lules de la pell es multipliquen més ràpid del normal a la psoriasi, s'acumulen i produeixen inflamacions a la superfície. La malaltia pot romandre asimptomàtica durant molt de temps. Hàbits nocius, com el tabac, l'alcohol, o determinats medicaments poden influir a l'aparició de la patologia", remarca.

Igualment, manté que, en el cas de la psoriasi, les cèl·lules encarregades de combatre les infeccions ataquen per error les cèl·lules sanes de la pell. Així mateix, destaca que recents investigacions apunten que no només la pell es veu afectada en aquesta malaltia, sinó que també pot afectar altres òrgans com les articulacions, el cor, o el fetge, entre d'altres.

La depressió és més freqüent a la psoriasi

"La prevalença de psoriasi a Espanya està entre el 2-3% de població de persones , un milió d'espanyols amb psoriasi (de lleu a greu); i dins de la psoriasi la prevalença de depressió oscil·la entre un 20-40%, segons estudis Parlem d'un percentatge de depressió diagnosticada infinitament més gran que la població general.

La psoriasi afecta igual homes i dones, però la depressió és més freqüent en dones”, apunta en aquest sentit el doctor Emilio Sánchez, que és cap de la Unitat d'Interconsulta de Psiquiatria i Psicologia a l'Hospital General Universitari Gregorio Marañón de Madrid.

La psoriasi estigmatitza

D'altra banda, aquest psiquiatre manté que aquella psoriasi que cursa en plaques, sobretot a la zona del rostre i del cuir cabellut és molt estigmatitzant: “Són pacients que ja des de joves tendeixen a aïllar-se, s'avergonyeixen, els baixa l'autoestima, i senten que no poden sortir ia l'estiu porten peces llargues perquè no els vegin els colzes, on es dóna molta placa o descamació. Aquest estigma al final condiciona un estil de vida en què et vas aïllant, eviten reunions o amics. vida amb la psoriasi es veu minvada, fins i tot amb altres malalties inflamatòries no tan visibles”.

El doctor Sánchez remarca que la pell i el cervell tenen un origen embrionari similar, i recorda que sempre hi ha hipòtesis sobre com malalties metalls produeixen alteració dermatològiques, i al revés, “les persones que tenen psoriasi tenen estrès emocional per patir la malaltia, però també totes les dermatitis o psoriasi empitjoren amb l'estrès emocional, l'estrès actua com a agreujant o desencadenant de crisi de psoriasi, i quan entren en depressió probablement empitjora la seva psoriasi”.

Estadísticament els pacients amb psoriasi puntuen més alt en els tests de gravetat de depressió, segons prossegueix aquest expert de l' Hospital Gregorio Marañón de Madrid, i es dóna en aquests casos un risc més gran d'idees de suïcidi.

"En la depressió de la psoriasi hi ha un factor relacionat amb l'aspecte psicosocial de la malaltia, l'estigma, l'aïllament, cursa amb brots, on tens períodes de baixa, interfereix en les teves relacions personals i sexuals; és a dir, la psoriasi té un efecte psicològic i social que t?aïlla i et deprimeix", afegeix el doctor Sánchez.

Però també parla que en tota patologia inflamatòria crònica intervinguda per la immunitat hi ha un efecte biològic comú, pel qual desenvolupem anticossos contra parts del nostre cos: “Des de fa anys s'estudia en la depressió que el factor inflamatori crònic la inflamació podria ser causa de depressió La psoriasi és una malaltia inflamatòria, i les cèl·lules quan estan inflamades alliberen substàncies (com les interluquines) i en depressió aquests marcadors estan elevats, igual que a la psoriasi; de manera que es pensa que aquest efecte inflamatori de la psoriasi podria ser un efecte que causés o agreujés la depressió del pacient amb psoriasi.

La importància de cuidar la inflamació a la psoriasi

De fet, aquest psiquiatre remarca que tractar la inflamació a la psoriasi és important perquè tractant la inflamació de la psoriasi també millora la depressió. "Tractant la inflamació de la psoriasi, també milloren els símptomes de la psoriasi, per tant l'efecte psicològic millora, i realment amb els tractaments biològics immunosupressors de nova generació, i que han suposat un avenços espectaculars en el tractament de la psoriasi, han aconseguit un alt percentatge a l'hora de controlar totalment els símptomes”, afegeix.

En resoldre això millora psicològicament i socialment el pacient i és una altra eina important en el tractament, remarca el doctor Sánchez. En concret, cita que la major part dels tractaments immunosupressors són immunoglobulines.

Hi ha estudis de pacients, segons continua, amb psoriasi sense tractament antidepressiu, i amb tractaments biològics i en millora el quadre de psoriasi i l' estat d'ànim . Però el problema és que aquests són molt cars, tal com afirma, encara que estan finançats, i per accedir-hi en principi només estan disponibles per a casos de psoriasi moderada-greu (si s'associen altres problemes si està molt estesa al cos, si s'associa a síndrome metabòlica, problemes cardiovasculars, infarts, si es relaciona amb artritis, entre d'altres).

Això sí, a poc a poc aquest expert remarca que, a poc a poc, el component psicosocial de la malaltia compta a l'hora d'aportar a aquests pacients aquests tractaments biològics. "És important que pacients amb psoriasi i trastorns de l'ànim, amb distrès o ansietat que poguessin accedir a aquests tractaments biològics perquè els resultats són espectaculars", subratlla.

El tractament de la depressió a la psoriasi

Amb això, el cap de la Unitat d'Interconsulta de Psiquiatria i Psicologia a l'Hospital General Universitari Gregorio Marañón de Madrid indica que, en els casos de psoriasi, en què sol haver afectació psicològica, se sol realitzar un tractament psicològic, concretament teràpies de grup, tant de gestió d'autoajuda com de gestió de la malaltia.

"Al CEIMI de l'Hospital Gregorio Marañón, en tandes, els pacients que tenen en comú una patologia crònica mediada per inflamació, entre la qual hi ha la psoriasi, durant unes quantes sessions es reuneixen amb un grup de psicòlegs que els donen unes sessions psicològiques i terapèutiques per ensenyar-los a enfrontar alguns aspectes de la seva malaltia crònica i recurrent; amb una valoració important per part dels pacients”, sosté el doctor Sánchez.

Des del Consell General de la Psicologia d'Espanya recorden que un estudi publicat a la revista Journal of Cognitive Behavioural Psychotherapy and Research revela que les intervencions psicològiques poden millorar la qualitat de vida de les persones amb psoriasi, així com reduir l'estigma internalitzat de aquests pacients, i els símptomes d'ansietat i depressió.

"Les intervencions de teràpia cognitivoconductual (TCC), juntament amb les tècniques de mindfulness, i les tècniques d'acceptació, proporcionen una millora en els problemes d'imatge corporal que experimenten els pacients amb psoriasi, i són beneficioses per a les interaccions interpersonals, i per poder portar una vida satisfactòria", assenyala el treball científic. Alhora, aconsella la necessitat d'una avaluació psicològica a pacients amb psoriasi, alhora que posa en relleu la importància de les intervencions psicològiques.

El tractament d'antidepressius només per a casos greus

Finalment, el cap de la Unitat d'Interconsulta de Psiquiatria i Psicologia a l'Hospital General Universitari Gregorio Marañón de Madrid manté que en els pacients amb psoriasi de moderada a greu, a banda del suport o teràpia psicològica de què hem parlat, si s'aporta tractament biològic, amb què solen obtenir-se grans resultats, el tractament amb antidepressius només es reserva per als pacients en què les dues vies anteriors no són suficients.

Aquest psiquiatre del Gregorio Marañón vol fer èmfasi també en la importància dels tractaments biològics en els pacients moderats a greus, en què aquests puguin ser assequibles perquè a hores d'ara són molt cars, i la importància de no esperar gaire temps per accedir als tractaments, el diagnòstic precoç.

Al seu parer, els pacients han de ser tractats per especialistes de diverses àrees, és a dir, seguir un tractament multidisciplinari, en tractar-se d'una malaltia sistèmica, i que no només afecta la pell, sinó diverses esferes de la salut de la persona ( reumatòleg, dermatòleg, internista, farmàcia per alliçonar el pacient amb els medicaments, salut mental sobretot amb suport psicològic, medicina preventiva).