La IA podria ajudar en el diagnòstic i el tractament del càncer de pròstata

Càncer de pròstata. Foto: EuropaPress

Investigadors de Mass General Brigham (Estats Units) ha entrenat i validat un model d'IA basat en exploracions de ressonància magnètica de més de 700 pacients amb càncer de pròstata que ha identificat i demarcat les vores del 85% de les lesions de pròstata radiològicament més agressives.

L'estudi, que es publica a la revista 'Radiology', mostra que els tumors amb un volum més gran , segons el que estima el model d'IA, es van associar amb un risc més gran de fracàs del tractament i metàstasi, independentment d'altres factors que normalment es fan servir per estimar aquest risc.

El model, a més, per als pacients que van rebre radioteràpia, el volum del tumor va funcionar millor que l'estratificació de risc tradicional per predir la metàstasi. Els investigadors creuen que l'eina es podria fer servir per ajudar els metges a comprendre l'agressivitat d'un tumor, per informar plans de tractament més personalitzats i per guiar la radioteràpia.

"El volum tumoral determinat per IA té el potencial de fer avançar la medicina de precisió per a pacients amb càncer de pròstata en millorar la nostra capacitat de comprendre l´agressivitat del càncer d´un pacient i, per tant, recomanar el tractament més òptim", declara el primer autor David D. Yang, del Departament d'Oncologia Radioterapèutica del Brigham and Women's Hospital, membre fundador del sistema d'atenció mèdica Mass General Brigham.

El càncer de pròstata és el segon càncer més comú als homes. La ressonància magnètica ha millorat la capacitat dels metges per diagnosticar el càncer de pròstata i és una part rutinària del diagnòstic i el tractament. Si bé els metges humans poden estimar la mida del tumor basant-se en imatges de ressonància magnètica, aquestes estimacions són subjectives i poden variar d'una persona a una altra.

Per desenvolupar un mètode més consistent d'estimació de la mida del tumor, els investigadors van entrenar un model d'IA basat en imatges de ressonància magnètica de tumors de càncer de pròstata de 732 pacients sotmesos a tractament en un sol centre.

Després van investigar si les estimacions de mida del model d'IA estaven associades a l'èxit del tractament en els 5 a 10 anys posteriors al diagnòstic. Van demostrar que el model d'IA era capaç de localitzar i mesurar al voltant del 85% dels tumors de pròstata que tenien una puntuació PI-RADS (Prostate Imaging Reporting and Data System) 5 dins de la cohort de pacients.

La puntuació indica un risc molt alt de càncer de pròstata clínicament significatiu. Les estimacions de mida del model també van mostrar potencial com a marcador pronòstic: els tumors més grans es van associar amb un risc més gran que el càncer de pròstata tornés, mesurat pels nivells sanguinis d'antigen prostàtic específic (PSA), o que fes metàstasi, tant en pacients que van ser tractats quirúrgicament com amb radioteràpia.

"El mesurament de la IA en si mateix pot dir-nos una mica més en termes de resultats per als pacients. Per als pacients, això realment els pot dir alguna cosa sobre quines són les possibilitats de curació i la probabilitat que el seu càncer torni a aparèixer o faci metàstasi en el futur", reflexiona l'autor principal Martin King, del Departament d'Oncologia Radioterapèutica del Brigham".

A més d'ajudar els metges i els pacients a comprendre l'agressivitat del seu càncer, el model d'IA també podria ajudar a orientar els oncòlegs radioterapeutes en identificar la regió focal del tumor per a un tractament més específic.

També és una prova molt més ràpida en comparació amb els mètodes que s'utilitzen actualment per predir l'agressivitat del càncer de pròstata, que solen trigar dues setmanes o més a donar resultats. Les proves basades en IA podrien significar que els pacients poden començar abans el tractament. La investigació sobre el càncer és un pilar fonamental en l'atenció que Mass General Brigham ofereix als pacients.

La investigació , juntament amb el poder de les fortaleses del sistema en innovació, educació i participació comunitària, permet que Mass General Brigham Cancer brindi atenció oncològica integrada per a tots, col·locant l'equitat en la salut al centre d'aquest suport. La visió és oferir un enfocament integral, integrat i basat en la investigació per a l'atenció oncològica, ajudant els pacients a recórrer tot el recorregut d'atenció, des de la prevenció i la detecció primerenca fins al tractament i la supervivència.

Amb vista al futur, els investigadors planegen provar el seu model amb un conjunt de dades multiinstitucional més gran. "Volem validar les nostres troballes, utilitzant altres institucions i cohorts de pacients amb diferents característiques de malaltia, per assegurar-nos que aquest enfocament sigui generalitzable a tots els pacients", finalitza Yang.