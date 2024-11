Alerta sanitària: relacionen l'oli de palma amb els símptomes de l'esclerosi múltiple

Foto: CanvaPro de slpu9945 i teerayuth-ounwong

Una investigació dirigida per Patrizia Casaccia, directora fundadora del Centre de Recerca Científica Avançada de la Iniciativa de Neurociència del Centre de Postgrau de CUNY (Estats Units), ha identificat vincles crucials entre les opcions dietètiques i la progressió de l'esclerosi múltiple (EM).

L'estudi, recentment publicada a la revista 'Glia', explora com els enzims anomenats ceramida sintasa 5 i 6 són responsables de l'efecte tòxic d'una dieta rica en oli de palma a les neurones del sistema nerviós central, cosa que provoca un augment posterior de la gravetat dels símptomes de l'EM.

Utilitzant el model d'encefalomielitis autoimmune experimental (EAE) de desmielinització inflamatòria, l'equip de recerca va descobrir que les dietes riques en oli de palma conduïen a una evolució més greu de la malaltia als ratolins.

"Deduïm que, dins de les cèl·lules neuronals, l'oli de palmell es converteix en una substància tòxica anomenada ceramida C16 mitjançant enzims específics anomenats CerS5 i CerS6", comenta Casaccia. "Aquesta ceramida és responsable de causar dany mitocondrial, cosa que priva les neurones de l'energia que necessiten per contrarestar la inflamació al cervell. Per tant, ens preguntem si la inactivació d'aquests enzims conferiria neuroprotecció".

Els investigadors van descobrir que quan eliminaven genèticament els enzims CerS6 i CerS5 a les neurones podien prevenir la neurodegeneració en el model experimental d'EM. "Això es va mantenir així fins i tot quan els ratolins van ser alimentats amb una dieta rica en àcid palmític", afegeix el coautor principal de l'article Damien Marechal, un investigador associat del Laboratori Casaccia. "Aquesta nova informació apunta a una via metabòlica específica a través de la qual els greixos de la dieta poden empitjorar els símptomes de l'EM".

Les troballes de l'article tenen implicacions importants per a les persones diagnosticades amb EM, així com per als metges que tracten els pacients i els neurocientífics que investiguen la malaltia. El treball reforça la idea que les opcions destil de vida, com la dieta, poden tenir un profund impacte en el curs de la malaltia.

Els resultats de lestudi es basen en conceptes previs sobre lelecció acurada de la dieta per controlar els símptomes de lEM. Les troballes també identifiquen molècules potencials que podrien ajudar a alentir la gravetat dels símptomes induïda per la dieta.

"La nostra investigació proporciona una explicació molecular de com protegir les neurones de la creació de molècules que les fan malbé a partir de l'oli de palma. Esperem que aquesta informació pugui ajudar els pacients a prendre decisions dietètiques informades que podrien tenir un impacte positiu en el curs de la malaltia, alhora que s'identifiquen estratègies per contrarestar l'efecte de cerS5 i CerS6 d'una manera específica per a les neurones", insisteix Casaccia.