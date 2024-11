El ministeri de Salut detecta la presència de tres casos de virus del Nil a Santa Fe (Granada)

Un mosquit transmissor del virus. Foto: Junta d'Andalusia

L'Ajuntament de Santa Fe (Granada) ha informat sobre la presència de virus del Nil Occidental en aquest municipi, i per això està adoptant mesures de control i prevenció contra els mosquits transmissors i ha demanat a la població que assumeixi també conductes preventives.

Així ho ha indicat en un comunicat, després que la Delegació Territorial de Salut de la Junta s'hagi reunit aquest dilluns al migdia amb el Consistori de la localitat per informar sobre la presència del virus al municipi, després dels tres casos d'infecció a tres cavalls de Pins Pont, Atarfe i la Vall de Zalabí.

Sobre això, l'Ajuntament ha aclarit que "en l'hipotètic cas que hi hagi una persona o un animal contagiat, aquests no transmeten la malaltia ni la contagien". "Per això, cal la picada expressa del mosquit i que aquest, estigui infectat", ha postil·lat.

Davant d'aquesta situació, el Consistori ha assegurat que "s'està seguint els protocols de vigilància, control i resposta de Salut Pública per a la Febre del Nil Occidental (FNO) que marquen tant el Ministeri de Sanitat com la Conselleria de Salut de la Junta de Andalusia".

Així, ha assenyalat que "s'ha comunicat a la població la detecció del virus", ja que ha assegurat que "s'estan fent tasques de fumigació i tractament per una empresa homologada a les zones potencialment susceptibles de proliferació del mosquit".

A més, ha indicat que “s'està duent a terme un Pla Municipal de Vigilància i Control de Vectors (Pmvcv) que inclou mesures com “identificació i localització de possibles focus de larves”, “vigilància periòdica de les zones identificades perquè no es torni a desenvolupar" i "realització de campanyes de conscienciació ciutadana".

Al respecte, ha sol·licitat a la ciutadania que desenvolupi conductes preventives per evitar picades de mosquits, alhora que ha demanat evitar les acumulacions d'aigua peridomèstiques (jardins, testos, estris, ...) per evitar que siguin usades per al desenvolupament de larves de mosquits.

Finalment, el Consistori ha apel·lat a la col·laboració ciutadana ia "la seva tranquil·litat", ja que fins ara "ens trobem en fase preventiva", ja que "en aquesta època de l'any on a poc a poc van baixant les temperatures, la incidència del mosquit es minimitza".