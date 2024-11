Les persones amb esquizofrènia tenen més risc de patir una mort sobtada

Foto: Arxiu

El risc de patir al llarg de la vida una mort sobtada i inesperada per una causa cardiovascular en absència d'una malaltia cardíaca preexistent (coneguda com a mort cardíaca sobtada) és més de quatre vegades més gran per a les persones amb esquizofrènia que per a la població general, indica una investigació danesa publicada a la revista 'Heart' per Jasmin Mujkanovic, del departament de Cardiologia del Rigshospitalet Hjertecentret, Copenhaguen, a Dinamarca.

El risc continua sent aproximadament el doble per als que pateixen altres tipus de problemes de salut mental, com ara depressió, independentment de la seva edat, indiquen les troballes, que suggereixen que un jove de 18 anys pot esperar viure al voltant de 10 anys menys que algú de la mateixa edat sense problemes de salut mental.

Les investigacions realitzades fins ara indiquen que els joves amb malalties psiquiàtriques tenen un risc de mort sobtada cardíaca més gran, però no és clar si aquest risc s'estén al llarg de la vida o si determinats trastorns de salut mental estan associats amb un risc més alt . Per esbrinar-ho, els investigadors van revisar sistemàticament totes les morts ocorregudes en residents danesos d'entre 18 i 90 anys durant el transcurs del 2010, basant-se en informació de certificats de defunció i informes post mortem.

Els trastorns de salut mental que van tenir lloc durant els 10 anys anteriors es van definir segons els criteris de la Classificació Internacional de Malalties o per les prescripcions de medicaments psicotròpics presentades durant l'any anterior. En el decurs del 2010, van morir 45.703 persones d'entre 18 i 90 anys.

En total, 6.002 d'aquestes morts es van classificar com a morts cardíaques sobtades: 3.683 a la població general i 2.319 entre les persones amb malalties mentals. Les persones amb trastorns de salut mental tendien a presentar una varietat de factors de risc potencialment influents. Tenien a ser grans, dones i tenien més probabilitats de tenir afeccions coexistents, com ara malalties cardiovasculars, insuficiència cardíaca, arítmies i diabetis.

En general, el nombre de casos de mort sobtada cardíaca va ser fins a 6,5 vegades més gran entre les persones amb trastorns de salut mental que a la població general. Si bé els casos van ser més alts en tots els grups d'edat, la bretxa es va reduir en els grups de més edat. Tot i això, després de tenir en compte l'edat, el sexe i les condicions coexistents, la mala salut mental es va associar independentment amb una duplicació del risc de mort sobtada cardíaca.

El risc era dues vegades més gran en persones amb depressió, tres vegades més gran entre els qui tenien trastorn bipolar i 4,5 vegades més gran entre els qui tenien esquizofrènia. Els trastorns de salut mental també es van associar significativament amb la mort per altres causes (gairebé tres cops el risc) i amb una esperança de vida més curta.

Basant-se en els resultats, els investigadors van estimar que un jove de 18 anys amb qualsevol tipus de trastorn psiquiàtric podria esperar viure al voltant de 10 anys menys que algú de la mateixa edat sense cap d'aquestes afeccions: 68 en lloc de 78. I van estimar que una persona de 70 anys podria esperar viure 10 anys més, en comparació dels 14 anys més de la població general.

Fins als 40 anys aproximadament, la mort cardíaca sobtada explicava al voltant del 13% de la discrepància en la reducció de la longevitat. Es tracta d'un estudi observacional i, per tant, no se'n poden extreure conclusions fermes sobre els factors causals, adverteixen els investigadors. Les persones amb trastorns psiquiàtrics tenen més probabilitats de tenir un estil de vida poc saludable i un dels efectes secundaris dels medicaments receptats és l'augment de pes, tots factors que predisposen al desenvolupament d'afeccions com ara la hipertensió arterial i les malalties cardíaques, expliquen els investigadors.

Però el fet que l'associació entre els trastorns de salut mental i la mort cardíaca sobtada es mantingués, fins i tot després d'ajustar aquests factors influents, “suggereix que les comorbiditats, com la malaltia cardiovascular, no són els únics mediadors que contribueixen al risc més gran de mort cardíaca sobtada", conclouen.