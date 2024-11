L'Hospital del Mar de Barcelona coordinarà una iniciativa europea de desenvolupament de cèl·lules mare

L'accés principal a l'Hospital del Mar. Foto: Europa Press / Canva Pro

L'Hospital del Mar de Barcelona, juntament amb l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, coordinarà el projecte europeu MakingBlood per desenvolupar cèl·lules mare de la sang al laboratori, informa l'hospital aquest dimecres 6 de novembre en un comunicat.

L'estudi compta amb una de les beques europees ERC Sinergy Grant, atorgades per l'European Research Council de la Unió Europea (UE), per la qual cosa està dotat de 10 milions d'euros per elaborar un sistema que permet generar artificialment cèl·lules mare de la sang, que són la base per fabricar sang.

L'Hospital del Mar treballarà en aquest projecte durant els pròxims 5 anys amb la col·laboració de la Brunel University de Londres, la Universitat de Turku a Finlàndia, la Universitat Tecnològica d'Eindhoven i el Banc de Sang dels Països Baixos.

L' estudi està liderat per la investigadora Anna Bigas, que ha admès que es tracta d'"un projecte ambiciós i arriscat" en què treballaran per desenvolupar els protocols i la tecnologia necessaris per reproduir el procés pel qual es generen de forma natural les cèl·lules mare de la sang.

Bigas ha concretat que l'objectiu "és desenvolupar cèl·lules mare hematopoètiques utilitzables clínicament, sigui per a trasplantament o per a una altra finalitat" mitjançant un procés artificial al laboratori.