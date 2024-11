Descobreix els àcars de vuit potes que s'aparellen cada nit a la cara mentre dorms

El Dr. Walter assegura que aquests petits "okupes" són més freqüents en gent gran - Canva Pro

El Dr. Scott Walter, dermatòleg certificat a Denver, ha posat en alerta milers de persones sobre la presència d'uns diminuts àcars a la nostra pell, coneguts com a Demodex. Aquests minúsculs ocupants, amb vuit potes, viuen als fol·licles pilosos i les glàndules sebàcies, resideixen principalment a la nostra cara, coll i pit, i podrien ser la causa de problemes de pell que ni tan sols imaginem.

Què són els àcars Demodex i per què t'hauries de preocupar?

Encara que són pràcticament invisibles a primera vista, els Demodex són molt comuns entre els adults. Aquests àcars de vuit potes, que fan menys d'un mil·límetre, tenen un comportament molt peculiar: surten a la nit per alimentar-se de les cèl·lules mortes de la pell i s'aparellen. El més sorprenent és que poden sentir la llum amb els seus ulls primitius, cosa que els indica quan és segur sortir del seu refugi i "jugar" durant la nit, com va revelar el Dr. Walter en un recent vídeo viral a TikTok.

El Dr. Walter assegura que aquests petits "okupes" són més freqüents en persones grans, però poden trobar-se a gairebé totes les persones adultes, i fins i tot es poden transmetre a través del contacte proper, com en compartir brotxes de maquillatge o productes d'higiene personal .

Dues espècies, una gran presència

Hi ha dues espècies principals que afecten els humans: Demodex folliculorum, que habita principalment als fol·licles pilosos facials, especialment a les pestanyes i celles, i Demodex brevis, que viu a les glàndules sebàcies. Totes dues espècies són microscòpiques i, tot i ser tan petites, tenen una gran capacitat per afectar la nostra salut cutània.

Com es propaguen aquests àcars?

Encara que no es pot evitar del tot, els àcars Demodex poden ser transmesos pel contacte proper, com ara compartir productes d'higiene personal o fins i tot en tocar el cabell o les celles d'una altra persona. Si bé la majoria de persones no experimenta símptomes, alguns poden notar la presència d'aquests àcars si pateixen afeccions com ara rosàcia, acne o dermatitis.

El Dr. Walter va realitzar una demostració a TikTok usant cinta adhesiva per mostrar com es poden extreure aquests àcars de la pell, obtenint una imatge impactant d'un d'ells amb la panxa plena després d'alimentar-se de les cèl·lules mortes. Una dada curiosa que va deixar molts sorpresos és que aquests àcars no defequen, ja que el seu sistema digestiu no té un extrem per a això, de manera que simplement "mengen i mengen" sense parar.

Els Demodex poden afectar la teva salut?

Tot i que la majoria de les persones ni tan sols és conscient de la presència d'aquests àcars, en alguns casos poden estar relacionats amb afeccions de la pell com la rosàcia, l' acne o fins i tot problemes a les parpelles i les pestanyes. Els símptomes poden incloure inflamació de les parpelles, envermelliment o sensibilitat a la pell, i encara que no és possible eliminar per complet aquests petits invasors, els tractaments mèdics poden reduir el seu nombre i alleujar els efectes secundaris.

Què cal fer si sospites d'aquests àcars?

El professor Mark Sandeman, expert en salut ocular, recomana acudir a un metge si experimentes inflamació a les parpelles o problemes a la pell relacionats amb els àcars Demodex. Controlar aquests símptomes pot ser tan senzill com seguir un règim de neteja adequat o sotmetre's a un tractament receptat per un professional mèdic.

Encara que desfer-se completament dels àcars Demodex podria ser gairebé impossible, hi ha formes de reduir la seva presència a la pell i prevenir complicacions majors