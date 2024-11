El mètode revolucionari de l'Hospital de Sant Pau per extirpar tumors medul·lars

Cirurgians aplicant la cirurgia tubular per extirpar un tumor al canal medul·lar. Foto: Hospital de Sant Pau

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona ha implementat una tècnica quirúrgica mínimament invasiva, anomenada cirurgia tubular, per a l'extracció de tumors al canal medul·lar, segons va informar l'hospital en un comunicat el passat dijous 7 de novembre.

Aquesta intervenció es realitza mitjançant una incisió de només 2 centímetres, en contrast amb els 10 centímetres necessaris a la cirurgia tradicional. A través d'aquest accés reduït, s'introdueix un tub rígid de 18 mil·límetres de diàmetre per assolir el tumor ubicat al canal raquidi, la cavitat vertebral per on passa la medul·la espinal.

Andreas Leidinger, metge adjunt del Servei de Neurocirurgia de Sant Pau, ha destacat que la cirurgia tubular ofereix "nombrosos beneficis per al pacient" en comparació del mètode convencional: provoca menys dany muscular, redueix el sagnat durant la intervenció i escurça el temps al quiròfan.

Segons Leidinger, això es tradueix en una recuperació més ràpida, menor risc d'infeccions i menys dolor postoperatori, cosa que permet que el pacient pugui rebre l'alta en aproximadament tres dies, en lloc de romandre una setmana hospitalitzat.

Primer cas i previsions

El primer cas tractat amb aquesta tècnica a Sant Pau va ser una pacient de 76 anys amb un meningioma calcificat a la zona toràcica, que ocupava el 70% del canal i comprimia la medul·la.

Juan Patino, també adjunt del Servei de Neurocirurgia, va explicar que la cirurgia tubular s'utilitzava anteriorment només en malalties degeneratives de la columna, com ara les hèrnies. Després del període d'aprenentatge, s'estima que aquesta tècnica s'aplicarà a unes 10 intervencions de tumors medul·lars a l'any.