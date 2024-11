Esmorzar productes lactis rics en proteïnes augmenta la concentració i la sacietat | Europa Press

Esmorzar productes lactis rics en proteïnes augmenta la concentració i la sacietat

Un nou estudi demostra que un esmorzar lacti ric en proteïnes no només sacia més en comparació amb un menjar ric en carbohidrats o amb saltar-se l'esmorzar del tot, sinó que també ajuda a augmentar la concentració les primeres hores crítiques del dia, segons publiquen els investigadors al 'Journal of Dairy Science'.

La investigadora principal de l'estudi creuat de control aleatori, la doctora Mette Hansen, professora associada del Departament de Salut Pública de la Universitat d'Aarhus (Dinamarca), recorda que "els estudis epidemiològics mostren clarament que saltar-se l'esmorzar s'associa a un risc més gran de sobrepès, i altres estudis dintervenció assenyalen que diversos components de la dieta -amb baix contingut en proteïnes, fibra i calci- poden tenir un efecte perjudicial en la regulació del pes Això suggereix que el contingut de lesmorzar pot influir en el seu impacte sobre la salut".

Per això, els investigadors volien saber si un esmorzar ric en proteïnes i baix en hidrats de carboni reduiria la ingesta de calories al llarg del dia i ajudaria les persones a sentir-se saciades durant més temps que si se saltessin l'esmorzar o mengessin un dinar rica en hidrats de carboni.

Per això, la doctora Hansen i el seu equip es van proposar provar la seva teoria mitjançant un assaig aleatoritzat en què van seguir 30 dones joves durant tres dies de prova separats per almenys dos dies. El dia anterior a cada prova es van estandarditzar els nivells dactivitat física i les dietes de les dones. Les participants, d'entre 18 i 30 anys, tenien un índex de massa corporal (IMC) superior a 25, cosa que les classificava entre obeses i amb sobrepès.

Durant l'estudi, les participants van prendre un esmorzar ric en proteïnes a base de iogurt skyr i civada o un menjar baix en proteïnes i ric en carbohidrats a base de pa integral amb melmelada de gerds i suc de poma. Tots dos menjars tenien el mateix contingut i densitat energètica i la mateixa quantitat de fibra i greix. El grup de control es va saltar per complet l'esmorzar (excepte un got d'aigua).

Després d'esmorzar, l'equip va calcular la ingesta energètica dels participants al dinar i al llarg de la resta del dia i va qualificar la gana entre menjars. Es van prendre mostres de sang entre l'esmorzar i el dinar per analitzar les hormones intestinals reguladores de la gana, la insulina i la glucosa. Per acabar, l'equip va mesurar el rendiment de les participants en una prova de concentració dues hores i mitja després de l'esmorzar.

Els resultats de l'estudi van revelar que les joves participants se sentien més saciades i menys famolenques després d'un esmorzar a base de lactis, ric en proteïnes i baix en carbohidrats, en comparació d'un esmorzar baix en proteïnes i ric en carbohidrats o sense esmorzar.

"No obstant, això no es va traduir de manera significativa en les seves hormones intestinals ni en la ingesta calòrica total del dia --prcisa la doctora Hansen--, cosa que suggereix que un esmorzar ric en proteïnes podria no ser una solució per perdre pes per sí sol".

Curiosament, les opcions d'esmorzar també van afectar la cognició. Després de dinar el iogurt ric en proteïnes, els participants van millorar els seus resultats a les proves de concentració en comparació amb els que es van saltar l'esmorzar. Aquesta millora cognitiva no es va observar en els que van menjar torrades amb melmelada i suc.

Fins on sabem, els efectes cognitius de la ingesta aguda de proteïnes no s'havien investigat abans en aquesta població de dones joves”, afirma la doctora Hansen.

L'equip de l'estudi precisa que aquests resultats es podrien beneficiar d'investigacions addicionals per comprendre com influeixen les eleccions de l'esmorzar a la salut al llarg del temps ia poblacions més diverses.

Independentment dels objectius de pes, aquest estudi demostra que un esmorzar a base de lactis, ric en proteïnes i micronutrients, et pot preparar per sentir-te i rendir millor en començar el dia, conclouen.