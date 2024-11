Com afecta la vasectomia a l'activitat sexual dels homes?

Pentinat ha advertit que aquest mètode també comporta riscos. Foto: CanvaPro de MB Lifestyle i Nuna Wwoofy

El cirurgià François Peinado , uròleg especialista en cirurgia reconstructiva de penis, Peyronie i medicina sexual, ha destacat que la vasectomia és un dels mètodes anticonceptius "més fiables", ja que té una taxa de fracàs del 0,2%, ia més té un "impacte mínim" a l'experiència sexual dels homes.

"La vasectomia és un procediment quirúrgic dissenyat per proporcionar l´esterilització masculina permanent mitjançant el tall dels conductes deferents, els conductes que transporten l´esperma des dels testicles fins a la uretra", ha explicat l´expert amb motiu del Dia Mundial de la Vasectomia, que es commemora aquest divendres.

Peinado ha ressaltat que aquesta tècnica, que sol realitzar-se en menys de 30 minuts amb anestèsia local, presenta avantatges significatius davant d'altres mètodes anticonceptius. Segons ha assenyalat, el seu temps de recuperació és menor en comparació d'altres opcions quirúrgiques, com la lligadura de trompes en el cas de les dones, i permet reprendre la rutina al cap de pocs dies. Des d'un punt de vista econòmic, també és un mètode rendible.

"Amb el temps, el cost únic de la vasectomia sol ser més econòmic que les despeses recurrents d´altres opcions anticonceptives", ha indicat. Així mateix, l'especialista ha desmuntat un dels mites més estesos en assenyalar que l'experiència sexual dels homes no canvia després de la vasectomia perquè no afecta els nivells de testosterona ni el desig sexual.

"La vasectomia no provoca una disminució de la libido, cosa que permet als homes mantenir les seves relacions sexuals sense interrupcions", ha apuntat. D'altra banda, ha subratllat que la vasectomia no sols proporciona una solució permanent per a l'anticoncepció masculina, sinó que també ajuda a alleujar la càrrega de la responsabilitat anticonceptiva que sol recaure en la dona.

"Això pot millorar la comunicació i la dinàmica de la parella, ja que tots dos poden compartir la responsabilitat de la planificació familiar", ha afegit.

El mètode també té riscos

Tot i això, Peinado ha advertit que aquest mètode també comporta riscos, com són les possibles hemorràgies, que es manifesten en forma d'hematoma, les infeccions que afecten entorn de l'un o dos per cent dels pacients i requereixen l'ús d'anibiòtic, i el dolor postoperatori que es prolonga més enllà del temps estimat de recuperació, conegut com a dolor postvasectomia.

"Altres complicacions poden ser el granuloma espermàtic, que és un bony sensible format per espermatozoides que s'escapen dels conductes deferents, i l'epididimitis o orquitis, caracteritzada per dolor i inflor a l'epidídim o el testicle", ha afegit.

A més, l'expert ha reconegut que "hi ha un petit risc que els conductes deferents tornin a connectar-se, cosa que podria donar lloc a embarassos no desitjats". Després de la vasectomia, alguns homes es poden penedir de la intervenció si canvien els seus desitjos quant a la paternitat.

Aquesta situació es pot manifestar mitjançant ansietat, problemes d'identitat i depressió i, per superar-la, l'especialista ha recomanat anar a consulta psicològica per fer una estratègia d'afrontament personalitzada.

Consideracions abans de sotmetre's a una vasectomia

Amb l'objectiu de prevenir riscos i sotmetre's a la intervenció amb el màxim coneixement previ, François Peinado ha aconsellat que els homes consultin amb un professional sanitari per comprovar el seu historial mèdic i conèixer si presenten alguna contraindicació o si prenen algun medicament, com els anticoagulants , el consum del qual sigui necessari suspendre prèviament.

Pentinat ha indicat que els trastorns hemorràgics, varicocele, hidrocel, masses escrotals o testicles no descendits poden contraindicar la intervenció. També ha insistit en la importància de preparar-se emocionalment i psicològicament atès que la vasectomia és una forma permanent d'esterilització.

Per això, els homes han de reflexionar sobre la seva opinió respecte a la paternitat i assegurar-se que no canviaran de semblar en el futur. A més, és un assumpte que s'ha de parlar amb la parella, ja que afecta les dues parts.

Abans de sotmetre's a la vasectomia, els homes han de seguir uns preparatius prequirúrgics específics, com ara afaitar-se l'escrot, banyar-se i organitzar les cures postoperatòries i el transport. Assegurar-se que aquests preparatius es fan contribueix a una experiència quirúrgica i un procés de recuperació més fluids.

"Tenint en compte aquests factors, els homes poden prendre una decisió ben informada sobre la vasectomia i assegurar-se que s'ajusta als objectius personals i de planificació familiar", ha conclòs el doctor Peinado.