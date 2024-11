El que ningú t'explica sobre mossegar-se les ungles: El perillós hàbit que podria arruïnar la teva salut!

Mossegar-se les ungles és un hàbit comú que pot semblar inofensiu, però té conseqüències per a la salut que no s'han de subestimar.

Aquest comportament pot obrir la porta a una sèrie d'infeccions i malalties, algunes de les quals poden ser greus. A continuació, repassem les principals malalties que pots contraure per mossegar-te les ungles:

Infeccions Bacterianes

En mossegar-se les ungles, és fàcil que els bacteris entrin a l'organisme. Les ungles són un amagatall perfecte per a bacteris com l' Escherichia coli o la Salmonella , que poden transferir-se a la boca en mossegar-los. Aquests bacteris poden provocar infeccions gastrointestinals que causen diarrea, vòmits i febre. A més, també hi ha risc d'infeccions a la pell al voltant de les ungles, com la paroníquia , que provoca inflamació, dolor i pus als dits.

Infeccions Fúngiques

Les ungles són un terreny propens a desenvolupar fongs. En mossegar-les, es pot propagar la infecció fúngica a altres parts de la boca, els llavis o fins i tot a la resta de les ungles. Les infeccions fúngiques, com l' onicomicosi , poden causar ungles d'aspecte groguenc i deformades. A més, aquestes infeccions són difícils de tractar i es poden propagar si no es prenen mesures adequades.

Problemes Dentals

Mossegar-se les ungles també pot afectar la salut bucodental. Aquest hàbit pot provocar danys a l'esmalt dental , augmentant el risc de càries i fractures a les dents. A més, les persones que es mosseguen les ungles tenen més probabilitats de desenvolupar problemes a la mandíbula, com la síndrome de disfunció temporomandibular (TMJ) , que causa dolor i dificultat per obrir i tancar la boca.

Virus

Les mans estan en constant contacte amb superfícies i objectes, cosa que facilita l'exposició a virus com el virus del papil·loma humà (VPH) . Mossegar-se les ungles pot facilitar la transmissió del VPH a la boca, la qual cosa augmenta el risc de desenvolupar berrugues orals. A més, aquest hàbit també augmenta la probabilitat de contraure infeccions virals comunes, com el refredat o la grip , ja que els virus poden transferir fàcilment de les mans a la boca.

Paràsits

En alguns casos, mossegar-se les ungles pot portar a la ingestió d'ous de paràsits, com els oxiurs . Aquests paràsits intestinals poden provocar símptomes com a picor intensa a la zona anal, insomni i malestar general. La ingestió daquests ous passa quan les mans no estan ben rentades i es porten a la boca.

Consells per evitar mossegar-se les ungles

Per prevenir aquestes malalties, és recomanable mantenir les ungles ben tallades i cuidades, utilitzar esmalts amb sabors amargs que dissuadeixin de mossegar-les i, en casos extrems, buscar suport psicològic o teràpies conductuals per eliminar aquest hàbit. A més a més, una higiene adequada de mans és crucial per reduir el risc d'infeccions.