El temporal obliga a reprogramar visites mèdiques a cinc comarques del sud de Tarragona

L’activació del Pla INUNCAT en fase d’alerta, per les pluges intenses que van superar el llindar alt a les comarques del Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Tarragonès, i que el Departament d’Interior i Seguretat Pública establís restriccions de mobilitat va alterar el funcionament dels serveis sanitaris.

Per complir amb aquesta resolució a les comarques afectades, es va reprogramar l’activitat no urgent dels centres assistencials (hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres de salut mental, hospitals de dia, centres de rehabilitació i altres dispositius comunitaris o especialitzats), tot i que això no va aplicar-se a l’atenció urgent, l’oncològica, la diàlisi ni les intervencions quirúrgiques inajornables, que es van fer amb la seva activitat habitual.

Les modificacions estaven vigents durant les restriccions de mobilitat, des de les 6:00 fins a les 24:00 h del 13 de novembre de 2024, de forma que aquest dijous 14 la situació torna a la normalitat.

Les visites assistencials, proves complementàries i intervencions quirúrgiques que no es van poder realitzar en aquesta data es reprogramaran, i els usuaris rebran la nova cita pels canals habituals. L’activitat programada per mitjans no presencials es va poder mantenir sense canvis.

Salut va demanar també que s'informés de les mesures als usuaris dels serveis afectats i a les seves famílies, tot recomanant limitar el màxim possible els desplaçaments d’acompanyants als centres. Així mateix, les visites de familiars van quedar restringides, excepte en casos justificats per criteri dels professionals.