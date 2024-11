L'Hospital Clínic utilitza la intel·ligència artificial en el diagnòstic del càncer de pròstata

L´accés principal a l´Hospital Clínic de Barcelona. Foto: Europa Press

L´Institut d´Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps) de l´Hospital Clínic de Barcelona ha desenvolupat una nova eina d´intel·ligència artificial (IA) per facilitar el diagnòstic del càncer de pròstata .

L'eina, creada en el marc del projecte europeu Incisive i disponible de forma gratuïta, permet al professional pujar una imatge mèdica, com una ressonància magnètica, i li facilita un informe on s'indica si el pacient té un tumor o el podria desenvolupar , el que pot ajudar els metges a afinar el diagnòstic final.

El doctor Carles Nicolau, del Servei de Radiologia (Centre de Diagnòstic per a la Imatge), ha explicat que l'objectiu de l'eina és també ajudar el radiòleg a detectar lesions invisibles a l'ull humà i predir-ne la gravetat.

Segons la investigadora de l'Idibaps Lourdes Mengual, el desenvolupament ha suposat un repte tècnic a l'hora d'homogeneïtzar totes les dades, però també ètica i legal, ja que cal emmagatzemar "dades mèdiques sensibles en un entorn segur".

"És una gran fita"

A la mateixa roda de premsa, la directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia, Rosa Ramos, ha qualificat el projecte de "gran fita".

En aquesta línia, el cap del servei d'Urologia del Clínic i el cap del grup de recerca de l'Idibaps Genètica i tumors urològics, Antonio Alcaraz, ha assegurat que l'eina "democratitza la medicina", ja que proporciona el coneixement dels especialistes a metges menys especialitzats.

Projecte europeu Incisive

La iniciativa s'emmarca en el projecte europeu Incisive, finançat per la Unió Europea, l'objectiu del qual és desenvolupar, entrenar i validar un conjunt d'eines multimodal basades en IA per a la detecció i diagnòstic de mama, pulmó, còlon i pròstata, sent aquest últim a el que s'ha centrat al Clínic-Idibaps.

A més, Incisive també ha creat un repositori de dades mèdiques federades en què s'han bolcat més de 3,7 milions d'imatges de més de 9.000 pacients, que continuaran nodrint-se de més dades en el futur.