Com evitar el càncer de pulmó?

Avui, 17 de novembre, és el Dia Internacional de Lluita contra el Càncer de Pulmó | Europa Press

Avui, 17 de novembre, se celebra el Dia Internacional de Lluita contra el Càncer de Pulmó, una data dedicada a crear consciència sobre una de les malalties més letals del món. Aquest dia cerca visibilitzar el càncer de pulmó, una patologia que, tot i ser una de les més prevalents, no sempre rep l'atenció que mereix. La idea és educar sobre la seva prevenció, diagnòstic primerenc i tractament, i donar suport a les persones afectades per aquesta malaltia.

El càncer de pulmó és una malaltia en què les cèl·lules dels pulmons comencen a créixer de forma anormal i descontrolada, formant tumors que poden envair altres parts del cos. Hi ha dos tipus principals: el càncer de pulmó de cèl·lules no petites, que representa aproximadament el 85% dels casos, i el càncer de cèl·lules petites, que encara que menys freqüent, és molt més agressiu. El més complicat d'aquest càncer és que, moltes vegades, es diagnostica en etapes avançades, cosa que en dificulta el tractament i en redueix les probabilitats d'èxit.

A Espanya, el càncer de pulmó és una de les principals causes de mort per càncer. Cada any es diagnostiquen prop de 29.000 casos nous. Tot i que afecta principalment persones més grans de 65 anys, en els últims anys ha començat a augmentar el nombre de casos en persones més joves, en part a causa del tabaquisme. De fet, el consum de tabac continua sent el factor de risc principal, responsable d'aproximadament el 80% dels casos. Tot i que el càncer de pulmó ha estat històricament més comú en homes, les dones també han vist un augment en la taxa d'incidència en les últimes dècades, especialment a causa de l'adopció d'hàbits de fumar similars als dels homes.

Prevenir el càncer de pulmó és possible, i la clau és evitar l'exposició als seus principals factors de risc. Deixar de fumar és la mesura més eficaç, però també és important evitar el fum de tabac passiu i l'exposició a altres contaminants ambientals i substàncies tòxiques al lloc de treball, com l'asbest. Tot i que alguns factors de risc són inevitables, com ara la genètica, reduir l'exposició a aquests agents pot marcar una gran diferència.

Quan es diagnostica, el tractament varia segons el tipus de càncer i l'estadi on es trobi. Si es detecta primerenc, el càncer de pulmó de cèl·lules no petites pot ser tractat amb cirurgia, i en alguns casos també es recorre a la radioteràpia o la quimioteràpia. En els darrers anys, els avenços en immunoteràpia han obert noves portes, estimulant el sistema immunològic del pacient perquè ataqui les cèl·lules canceroses. Tot i això, el tractament varia en cada cas, i l'efectivitat depèn en gran mesura de l'estat de la malaltia i la salut general del pacient.