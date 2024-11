Publiquen una guia per ajudar els sanitaris a abordar malalties infantils relacionades amb la DANA

Un grup de nens, en fitxer | Europa Press

Save the Children i l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP) han publicat la 'Guia d'actuació davant l'impacte de les inundacions a la salut física de nens, nenes i adolescents' per facilitar als professionals de la salut que treballen amb la infància la detecció i tractament de malalties i altres qüestions de salut relacionades amb la DANA que va afectar fa dues setmanes la Comunitat Valenciana.

Ambdues organitzacions han insistit que, com a conseqüència dels efectes d'aquesta tragèdia, en nens i adolescents poden aparèixer al·lèrgies, asma, malalties infeccioses o intoxicacions per monòxid de carboni a curt i mitjà termini. Així mateix, es poden donar efectes a llarg termini, com ara malalties cròniques, malnutrició dels lactants o un major consum de fàrmacs.

"Els menors són especialment vulnerables en aquestes situacions d'emergència, tant per les seqüeles físiques que poden desenvolupar en estar exposats a ambients contaminats, com per l'impacte emocional de viure aquestes catàstrofes", ha destacat el coordinador del Comitè de Salut Mediambiental de l'AEP , Juan Antonio Ortega.

"Protegir la salut física de nenes, nens i adolescents durant i després d'una inundació implica mesures preventives, una resposta ràpida davant d'emergències i una atenció contínua durant la recuperació", ha assenyalat el director de Save the Children, Andrés Conde. Per això, ha subratllat la necessitat de col·laboració entre professionals de la salut, educadors i la comunitat.

La guia també compta amb recomanacions en què destaca la importància de guarir les ferides i talls, atendre problemes respiratoris o cuidar la pell del nen, ja que l'exposició perllongada a l'aigua i la humitat pot causar irritacions. A més, proporciona un decàleg perquè nens i adolescents puguin tornar a la seva rutina de manera segura.

"En el nostre treball en terreny amb les famílies a les zones més afectades per la DANA estem veient com nens i nenes estan jugant al fang sense cap mesura de protecció. És important no només per al personal sanitari, sinó per a pares i mares tenir a compta tots els riscos que comporta l'entorn per evitar mals majors en la salut física i psicològica”, ha conclòs Conde.