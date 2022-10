Beneficiari de la lu00ednea de salut mental del programa Incorpora / @FundaciónLa Caixa

El programa Incorpora de la Fundació “la Caixa” , que es va posar en marxa el 2006, té com a objectiu acompanyar i capacitar les persones vulnerables reconeixent-ne les potencialitats i preparant-les per entrar al mercat laboral. Amb aquesta finalitat impulsa el treball en xarxa de les entitats socials i el compromís i la responsabilitat social de les empreses (RSC) perquè incloguin la diversitat a les seves plantilles amb un mateix objectiu: millorar la vida de les persones .



El programa desenvolupa diferents línies de treball per acompanyar i donar oportunitats a les persones més vulnerables . Una d'elles és la de salut mental , que aquest any compleix 10 anys des de la seva arrencada: en aquest temps ha aconseguit més de 17.000 insercions laborals . El seu objectiu és facilitar l'ocupació d'aquestes persones, proporcionant el suport necessari tant a l'empresa com a la persona i combatent l'estigma que hi ha sobre els problemes de salut mental a la feina. El 2021, el programa va atendre 5.960 persones amb problemes de salut mental i va aconseguir 2.547 insercions laborals. Tot plegat de la mà de 411 entitats socials vinculades al programa Incorpora, de les quals més de 30 són referents en salut mental .



Entre les tasques que realitzen els tècnics dinserció laboral sinclouen la prospecció dempreses, el seguiment del procés de formació de la persona beneficiària, lacompanyament laboral de les persones inserides, lassessorament a les empreses contractants per facilitar lajustament de les persones a les característiques dels llocs i el foment de la col·laboració de noves empreses amb el programa.

La salut mental duna persona es pot veure afectada per diverses circumstàncies, ja siguin de naturalesa individual o social. Això pot desembocar en problemes de salut mental, que es manifesten com una disfunció del pensament, les emocions o el comportament de la persona i que en cada cas afecten de manera diferent. Les estadístiques mostren que una de cada quatre persones experimentarà un problema de salut mental al llarg de la seva vida .

Beneficiaris del programa





Treballar i comptar amb una rutina laboral facilita que la persona estructuri el seu projecte de vida i li atorga un rol actiu a la societat, la qual cosa augmenta la seva autoestima i benestar. En el cas de les persones amb problemes de salut mental, l'ocupació és, a més, un element clau en el procés de recuperació. Malauradament, sovint la manca de consciència social , la discriminació , el prejudici i l' estigma associat a la salut mental comporta que aquestes persones siguin un dels grups de població amb una taxa de desocupació més elevada.