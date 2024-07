Sant Cugat inverteix un milió i mig d'euros en reformes en equipaments

Una de las escuelas en obras. Foto: Ay. de Sant Cugat / Canva Pro

L'Ajuntament de Sant Cugat, com és habitual als mesos d'estiu, executarà un paquet d'obres de millora aprofitant que durant aquest període disminueix l'activitat a la ciutat. L'objectiu és interferir el mínim possible en el dia a dia de la ciutadania.

La majoria de millores se centren en els equipaments educatius públics i en equipaments esportius amb una inversió d'1,6 milions d'euros. En concret, l'Ajuntament està destinant 1,17 milions per impulsar el Pla de Confort Climàtic i per fer els treballs de reforma de les escoles Joan Maragall i la Floresta. Pel que fa als equipaments esportius, s'han invertit 463.000 euros per fer els treballs d'ignifugacions que s'estan fent en tres pavellons de la ciutat.

Així mateix, a hores d'ara també s'estan executant obres de millora de la xarxa d'abastament d'aigua i continuen les obres d'adequació de la tercera fase del carril bici entre Sant Cugat i Rubí. També es faran obres per millorar juntes de dilatació de viaductes a la ciutat.

L'alcalde de la ciutat, Josep Maria Vallès, ha apuntat que aquests treballs volen “millorar el confort a les escoles, com per exemple la de la Floresta que hem visitat. La previsió és que en començar el curs escolar totes aquestes actuacions estiguin llestes. També, aprofitant aquest estiu, aprofitem per millorar pavellons, avançar al carril bici i realitzar altres obres necessàries a la xarxa d'aigua o l'arranjament de les juntes de ponts”.

El primer edil ha destacat que des de començament d'any s'han invertit en obra pública més de 3,3 milions d'euros.